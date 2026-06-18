Мін’юст попередив про фейкові розсилки шахраїв від імені міністерства

Шахраї використовують назву Мін’юсту, погрожують додатковими санкціями та спрямовують людей на сайт, який імітує офіційний портал Нацполіції.

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Міністерство юстиції попередило українців про нову фішингову схему. Громадянам надходять повідомлення про нібито порушення правил дорожнього руху та необхідність терміново сплатити штраф.

«Шахраї використовують назву Мін’юсту, погрожують додатковими санкціями та спрямовують людей на сайт, який імітує офіційний портал Національної поліції України.

У зафіксованих випадках повідомлення надходять з іноземного номера, а посилання веде на сайт у доменній зоні .top. Офіційні ресурси українських державних органів розміщуються у доменній зоні gov.ua.

Шахрайський сайт просить ввести персональні дані, а надалі може вимагати реквізити банківської картки, коди підтвердження або здійснення платежу», - йдеться у заяві.

Також у Мін’юсті ознаки шахрайства:

- невідомий або іноземний номер відправника;

- підозріле посилання;

- вимога діяти терміново;

- погрози блокуванням, штрафами або іншими наслідками;

- прохання ввести персональні чи банківські дані;

- відсутність повної інформації про правопорушення.

«Логотип, державний герб і схожий дизайн не гарантують, що сайт справжній. Завжди перевіряйте адресу сторінки в браузері.

Що робити?

- Не переходьте за посиланням, не відповідайте на повідомлення та не вводьте жодних даних.

- Перевіряйте інформацію про штрафи лише через офіційні сервіси: застосунок або портал «Дія», Кабінет водія та сервіси МВС.

- Збережіть скриншоти, заблокуйте номер і повідомте про шахрайство Кіберполіцію», - додали у Мін’юсті.

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