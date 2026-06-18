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Мін’юст попередив про фейкові розсилки шахраїв від імені міністерства

18:46, 18 червня 2026
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Шахраї використовують назву Мін’юсту, погрожують додатковими санкціями та спрямовують людей на сайт, який імітує офіційний портал Нацполіції.
Мін’юст попередив про фейкові розсилки шахраїв від імені міністерства
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Міністерство юстиції попередило українців про нову фішингову схему. Громадянам надходять повідомлення про нібито порушення правил дорожнього руху та необхідність терміново сплатити штраф.

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«Шахраї використовують назву Мін’юсту, погрожують додатковими санкціями та спрямовують людей на сайт, який імітує офіційний портал Національної поліції України.

У зафіксованих випадках повідомлення надходять з іноземного номера, а посилання веде на сайт у доменній зоні .top. Офіційні ресурси українських державних органів розміщуються у доменній зоні gov.ua.

Шахрайський сайт просить ввести персональні дані, а надалі може вимагати реквізити банківської картки, коди підтвердження або здійснення платежу», - йдеться у заяві.

Також у Мін’юсті ознаки шахрайства:

- невідомий або іноземний номер відправника;

- підозріле посилання;

- вимога діяти терміново;

- погрози блокуванням, штрафами або іншими наслідками;

- прохання ввести персональні чи банківські дані;

- відсутність повної інформації про правопорушення.

«Логотип, державний герб і схожий дизайн не гарантують, що сайт справжній. Завжди перевіряйте адресу сторінки в браузері.

Що робити?

- Не переходьте за посиланням, не відповідайте на повідомлення та не вводьте жодних даних.

- Перевіряйте інформацію про штрафи лише через офіційні сервіси: застосунок або портал «Дія», Кабінет водія та сервіси МВС.

- Збережіть скриншоти, заблокуйте номер і повідомте про шахрайство Кіберполіцію», - додали у Мін’юсті.

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