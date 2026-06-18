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Кабмін схвалив законопроєкт щодо надання хмарних послуг: що він змінює

18:35, 18 червня 2026
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Документ передбачає чітке визначення учасників відносин у сфері хмарних послуг, що дозволить застосовувати норми ЗУ «Про хмарні послуги».
Кабмін схвалив законопроєкт щодо надання хмарних послуг: що він змінює
Фото: dev.ua
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Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання хмарних послуг та послуг центру обробки даних».

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Норми законопроєкту спрямовані на удосконалення термінології у сфері надання хмарних послуг, що в свою чергу передбачає внесення змін до ЗУ «Про хмарні послуги» та ЗУ «Про Національний банк України».

Передбачається чітке визначення учасників відносин у сфері хмарних послуг, що дозволить застосовувати норми ЗУ «Про хмарні послуги» до кожного із учасників окремо чи до декількох разом.

Пропонується внести зміни до частини третьої статті 8 ЗУ «Про хмарні послуги» з метою конкретизації документів, які надавачі хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних повинні подавати для внесення відомостей про них до переліку та чіткого розуміння правової природи таких документів, а також визначення органів, що їх видаватимуть.

Також пропонується внести зміни у статтю 10 ЗУ «Про хмарні послуги», що спрямовані на визначення істотних умов договору про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних та виключення норм щодо необхідності затвердження Типового договору.

Передбачено внесення змін до ЗУ «Про хмарні послуги» та ЗУ «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» в частині закріплення основних повноважень щодо регулювання державної політики у сфері хмарних послуг за центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері хмарних послуг.

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Кабінет Міністрів України

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