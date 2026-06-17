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Мінцифра планує централізувати управління хмарними сервісами в Україні

19:55, 17 червня 2026
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Законопроєкт передбачає спрощення регулювання, скасування обов’язкових типових договорів і єдиний центр формування політики.
Мінцифра планує централізувати управління хмарними сервісами в Україні
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Міністерство цифрової трансформації України розробило законопроєкт, який має впорядкувати роботу датацентрів та провайдерів хмарних послуг. Про це повідомили в Мінцифрі.

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У відомстві зазначають, що ініціатива передбачає уточнення термінології та визначення учасників правовідносин у цій сфері, скорочення зайвих бюрократичних процедур, можливість для бізнесу укладати більш гнучкі контракти, а також закріплення повноважень щодо формування та реалізації державної політики у сфері хмарних послуг за Мінцифрою.

За даними міністерства, на ринку хмарних послуг досі існує дублювання державних функцій, що створює додаткові перешкоди для компаній. Окремою проблемою називають обмеження в договорах, адже наразі держава і провайдери змушені працювати за «Типовим договором», який неможливо адаптувати під реальні потреби сторін.

Законопроєкт передбачає три ключові зміни.

По-перше, пропонується запровадити єдиний центр формування політики у сфері хмарних послуг. Усі відповідні повноваження закріплюються за Мінцифрою, що має спростити взаємодію бізнесу з державою.

По-друге, пропонується скасувати обов’язковий «Типовий договір» і надати сторонам більше свободи у формуванні контрактів. Компанії та клієнти зможуть самостійно визначати умови договору за умови фіксації ключових положень.

По-третє, документ передбачає спрощення процедури реєстрації провайдерів і датацентрів, які надають послуги державному сектору, шляхом конкретизації переліку необхідних документів.

У міністерстві зазначають, що ухвалення законопроєкту має зробити правила на ринку більш прозорими, зменшити бюрократичне навантаження та спростити доступ бізнесу до державних контрактів.

Також очікується, що це дозволить державним органам швидше та безпечніше закуповувати хмарні послуги, посилити захист цифрових державних даних і підвищити стійкість онлайн-сервісів для громадян.

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законопроект Міністерство цифрової трансформації

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