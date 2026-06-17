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Дональд Трамп дав Ірану 60 днів на угоду, інакше – США відновлять бомбардування

19:39, 17 червня 2026
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Президент США повідомив, що нові удари можуть бути завдані, якщо протягом 60 днів сторони не досягнуть домовленостей.
Дональд Трамп дав Ірану 60 днів на угоду, інакше – США відновлять бомбардування
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо протягом 60 днів не буде досягнуто відповідної угоди.

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За словами Трампа, нинішні домовленості мають формат меморандуму про взаєморозуміння, а подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів переговорного процесу.

«Це меморандум про взаєморозуміння. Якщо за 60 днів нічого не вийде, то нічого страшного — ми знову почнемо бомбардування», — заявив президент США.

Водночас він наголосив, що не хотів би такого розвитку подій, оскільки, за його словами, переговорний процес просувається успішно.

Трамп також підкреслив, що Сполучені Штати не допустять отримання Іраном ядерної зброї.

«Можливо, нам доведеться це зробити, бо ми нізащо не дозволимо їм отримати ядерну зброю», — зазначив він.

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США Дональд Трамп Іран

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