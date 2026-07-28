В Івано-Франківську судитимуть громадянина Індії за зґвалтування 13-річної дівчинки

Дитина розповіла про все батькам, які одразу звернулися до правоохоронців.

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На Прикарпатті судитимуть 24-річного громадянина Індії, якого обвинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчини. Після внесення застави він утік за кордон і понад три роки переховувався від слідства.

Як повідомили в Івано-Франківській прокуратурі, чоловіку інкримінують зґвалтування малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України). Наразі він перебуває під вартою. Судовий розгляд справи по суті призначено на 26 серпня 2026 року.

За даними слідства, на початку 2023 року обвинувачений, який тоді навчався на четвертому курсі одного з університетів Івано-Франківська, познайомився з 13-річною школяркою через соціальні мережі. Після кількох місяців спілкування він запросив дівчину до орендованої квартири, де, за версією слідства, пригостив її алкоголем і вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Після того, як дитина розповіла про подію батькам, вони звернулися до правоохоронців. Уже 8 березня 2023 року іноземцю повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 805 тис. грн, яку було внесено.

Після звільнення під заставу обвинувачений порушив покладені на нього процесуальні обов’язки, залишив межі Івано-Франківська та виїхав за кордон. Його оголосили в розшук.

У вересні 2025 року чоловіка затримали на території Сербії, а на початку червня 2026 року екстрадували до України. Після повернення суд повторно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини громадянину Індії загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Харківській області суд визнав винним місцевого жителя, який систематично вчиняв сексуальне насильство щодо своєї неповнолітньої доньки. Внаслідок злочинів дівчина завагітніла та народила дитину.

За даними слідства, злочини сталися у 2025 році в одному із сіл Лозівського району. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово зґвалтовував свою 16-річну доньку, яка має розумову відсталість. Він вчиняв злочини, коли вдома не було дружини та інших дітей. Через стан здоров’я потерпіла не могла повною мірою усвідомлювати характер дій щодо неї та чинити опір.