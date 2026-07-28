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Невикористана відпустка за минулі роки: коли можна отримати компенсацію без звільнення

20:27, 28 липня 2026 118
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Накопичення відпусток за попередні роки не дає права «разом» компенсувати їх понад 24 дні, якщо за кожен окремий робочий рік тривалість щорічної відпустки становить рівно 24 дні.
Невикористана відпустка за минулі роки: коли можна отримати компенсацію без звільнення
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Працівники можуть отримати грошову компенсацію за частину невикористаної щорічної відпустки без звільнення, але лише за певних умов. Компенсувати всі накопичені дні відпустки за попередні роки таким способом не дозволяється.

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Відповідно до Закону України «Про відпустки», працівник має право замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією, якщо за відповідний робочий рік він уже використав не менше 24 календарних днів відпочинку.

Наприклад, якщо за один робочий рік працівнику належить 28 календарних днів відпустки — 24 основних і 4 додаткових, — він може спочатку використати 24 дні, а за решту 4 дні отримати компенсацію без звільнення.

Водночас, якщо тривалість щорічної відпустки становить лише 24 календарні дні, виплата компенсації за ці дні можлива тільки після звільнення.

Невикористані відпустки за кілька попередніх років не можна просто підсумувати та замінити грошима, якщо за кожен окремий рік працівнику було передбачено лише 24 календарні дні відпочинку.

Компенсація без звільнення виплачується лише за заявою працівника. Роботодавець не може самостійно замінити відпустку виплатою коштів, однак не має права відмовити, якщо всі передбачені законом умови виконані.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко (суддя-доповідач у справі) та Галина Юровська розʼяснили зміст Рішення КСУ № 3-р/2026 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Як зазначається, предметом конституційного контролю в цій справі були окремі приписи Закону, якими визначено порядок надання та перенесення невикористаних днів щорічної основної відпустки на післявоєнний період та право роботодавця надавати невикористані дні такої відпустки без збереження заробітної плати.

Суд захистив гарантії конституційного права на відпочинок уразливих категорій працівників, визнавши, зокрема, неконституційним припис другого речення абзацу другого частини першої статті 12 Закону, за яким «за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати», у тім, що він не забезпечує надання особам віком до вісімнадцяти років та особам з інвалідністю оплачуваної щорічної основної відпустки, мінімальна тривалість якої більше 24 календарних днів.

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відпустка трудові відносини

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