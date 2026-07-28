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Неиспользованный отпуск за прошлые годы: когда можно получить компенсацию без увольнения

20:27, 28 июля 2026 124
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Накопление отпусков за предыдущие годы не дает права «вместе» компенсировать их более 24 дней, если за каждый отдельный рабочий год ежегодный отпуск составляет ровно 24 дня.
Неиспользованный отпуск за прошлые годы: когда можно получить компенсацию без увольнения
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Работники могут получить денежную компенсацию за часть неиспользованного ежегодного отпуска без увольнения, но только при определенных условиях. Компенсировать таким способом все накопленные дни отпуска за предыдущие годы нельзя.

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Согласно Закону Украины «Об отпусках», работник имеет право заменить часть ежегодного отпуска денежной компенсацией, если за соответствующий рабочий год он уже использовал не менее 24 календарных дней отдыха.

Например, если за один рабочий год работнику положено 28 календарных дней отпуска — 24 основных и 4 дополнительных, — он может сначала использовать 24 дня, а за оставшиеся 4 дня получить компенсацию без увольнения.

В то же время, если продолжительность ежегодного отпуска составляет только 24 календарных дня, выплата компенсации за эти дни возможна только после увольнения.

Неиспользованные отпуска за несколько предыдущих лет нельзя просто суммировать и заменить деньгами, если за каждый отдельный год работнику было предусмотрено только 24 календарных дня отдыха.

Компенсация без увольнения выплачивается только по заявлению работника. Работодатель не может самостоятельно заменить отпуск денежной выплатой, однако не имеет права отказать, если все предусмотренные законом условия выполнены. 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко (судья-докладчик по делу) и Галина Юровская разъяснили содержание Решения КСУ № 3-р/2026 по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что предметом конституционного контроля в этом деле были отдельные положения закона, которыми определен порядок предоставления и переноса неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на послевоенный период, а также право работодателя предоставлять такие неиспользованные дни без сохранения заработной платы.

Суд защитил гарантии конституционного права на отдых для уязвимых категорий работников, признав, в частности, неконституционным положение второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 закона, согласно которому «по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы», в той части, в которой оно не обеспечивает предоставление лицам младше 18 лет и лицам с инвалидностью ежегодного оплачиваемого основного отпуска минимальной продолжительности, превышающей 24 календарных дня. 

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отпуск трудовые отношения

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