При регистрации недвижимости владельцев будут автоматически сверяться с Единым реестром должников: что изменится

Министерство юстиции утвердило порядок электронного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром должников, благодаря которому государственные регистраторы во время проведения регистрационных действий будут автоматически проверять, является ли владелец имущества должником.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины утвердило порядок электронного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром должников. Согласно документу, собственников недвижимости автоматически будут проверять во время проведения государственной регистрации прав. Такие изменения должны сделать исполнительное производство более эффективным и минимизировать возможности утаивания имущества от взыскания.

Соответствующий приказ Министерства юстиции Украины №1943/5 от 22 июля 2026 зарегистрирован в Министерстве юстиции 23 июля 2026 под №1060/46454. Документ принят во исполнение Закона №4833-IX от 7 апреля 2026 года, который предусматривает цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства и совершенствование процедуры исполнения судебных решений.

Что именно меняется

Новый порядок определяет технический механизм обмена информацией между двумя государственными информационными системами: Государственным реестром прав на недвижимое имуществом и Единым реестром должников, который является составной частью автоматизированной системы исполнительного производства. Таким образом, государственный регистратор, во время проведения регистрационного действия, сможет автоматически получать информацию о том, содержатся ли сведения о владельце недвижимости в Едином реестре должников.

Фактически больше не нужно будет отправлять отдельные запросы или самостоятельно осуществлять поиск, чтобы проверить информацию о владельце недвижимости – проверка будет проходить через электронное взаимодействие государственных информационных систем.

Для чего внедряется новый механизм

В Министерстве юстиции отмечают, что цифровая интеграция реестров должна повысить эффективность исполнения судебных решений. На практике государственные исполнители нередко сталкивались с ситуациями, когда должники успевали отчуждать недвижимое имущество или совершить другие регистрационные действия еще до того, как информация была проверена должным образом. Автоматический обмен данными позволит государственному регистратору оперативно видеть информацию о статусе собственника, а значит – принимать решения с учетом сведений о наличии исполнительных производств.

При этом сам факт внесения лица в Единый реестр должников не означает автоматического запрета на проведение регистрационных действий. Однако соответствующая информация станет доступна регистратору непосредственно при оформлении прав.

Как будет работать обмен информацией

Порядок предусматривает, что взаимодействие будет осуществляться через прикладной программный интерфейс (API) на центральном уровне с применением средств криптографической и технической защиты информации. Регистратор будет формировать электронный поисковый запрос в Единый реестр должников, после чего система будет автоматически возвращать ответ о наличии или отсутствии информации о лице.

Важно, что полученные сведения будут актуальны именно на момент осуществления запроса, что минимизирует риск использования устаревшей информации.

Технические параметры такого взаимодействия, перечень данных, формат сообщений и порядок их передачи будут определяться отдельным протоколом электронного взаимодействия, утверждаемым Министерством юстиции.

Защита данных

Отдельный раздел документа посвящен вопросам информационной безопасности. Порядок предусматривает, что при электронном обмене между реестрами должны применяться организационные и технические меры по защите информации в соответствии с Законом Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах».

Кроме того, полученные данные могут использоваться исключительно с соблюдением требований законов «Об информации», «О защите персональных данных», «Об исполнительном производстве» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Передача полученной информации третьим лицам запрещается, если иное прямо не предусмотрено законом.

Когда заработает новый порядок

Сам приказ вступает в силу дня официального опубликования. Однако непосредственно Порядок электронного взаимодействия начнет действовать одновременно со вступлением в силу Закона Украины №4833-IX.

До этого момента Министерство юстиции совместно с государственным предприятием «Национальные информационные системы» должно обеспечить техническое внедрение необходимого программного обеспечения и обмен информацией между государственными реестрами.

Введение автоматического обмена информацией между государственными реестрами является еще одним шагом к цифровизации исполнительного производства. Для граждан процедура регистрации внешне почти не изменится, однако государственные регистраторы получат возможность быстрее проверять информацию о владельцах имущества без дополнительных бумажных запросов.

В то же время, для должников скрыть информацию о своем имуществе или воспользоваться временными пробелами между разными государственными информационными системами станет значительно сложнее.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что банки будут ежечасно проверять запросы исполнителей: Минюст обновил порядок взыскания средств и электронных денег должников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.