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В Польше руководитель набросился на украинских работников с криками «Путин вас ждет»: полиция открыла дело

20:27, 28 июля 2026 225
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В Польше начали расследование после оскорблений и угроз в адрес украинских работников на строительной площадке.
В Польше руководитель набросился на украинских работников с криками «Путин вас ждет»: полиция открыла дело
Фото: policja.gov.pl
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В Польше полиция начала расследование после инцидента на строительной площадке возле города Скавина (Малопольское воеводство), где мужчина в строительной каске и защитном жилете грубо оскорблял работников из Украины. Видео инцидента распространилось в социальных сетях, пишет RMF24.pl.

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Как сообщает польская полиция, инцидент произошел в прошлую пятницу на территории производственного комплекса возле Скавины недалеко от Кракова.

На видеозаписи видно, как руководитель, используя нецензурную лексику, оскорбляет украинских работников. После этого он подходит к человеку, который ведет съемку, и пытается отобрать у него мобильный телефон. 

В частности, мужчина выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес украинцев, а также фразы: «На фронт» и «Путин вас ждет».

Украинцы обратились в полицию 

Как сообщила пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло, на следующий день после инцидента двое украинских работников обратились в полицейский участок в Скавине и подали заявление об угрозах.

После просмотра видеозаписи правоохранители также решили расследовать дело по факту дискриминации по национальному признаку.

По словам представительницы полиции, собранные материалы будут переданы в прокуратуру. Личность мужчины уже установлена, однако на данный момент его не задерживали.

Заявление компании 

Группа Stadnicki, в которой работал мужчина, опубликовала официальное заявление.

«Наша организация приняла решение о принятии немедленных и решительных мер по этому делу. Этот человек больше никоим образом не представляет нашу компанию. Одновременно выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что произошел настолько серьезный инцидент, в результате которого пострадал представитель другой компании. Нам чрезвычайно жаль из-за этой ситуации. Никакие эмоции или профессиональные споры не могут служить оправданием физической агрессии», — говорится в заявлении.

В компании также подчеркнули, что «решительно и безоговорочно осуждают любые формы агрессии и насилия», а также добавили, что «поведение этого человека было его полностью частным, самовольным поступком».

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Польша Украина

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