Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

Истец ссылалась на судебное решение, согласно которому её матери должны были выделить землю, однако участок впоследствии оказался в собственности другого лица: ВС обязал пересмотреть дело.

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Может ли наследник требовать получения земельного участка, если при жизни наследодателя его уже передали в собственность другому лицу? Верховный Суд рассмотрел дело, в котором наследница требовала отменить решение поселкового совета и признать недействительным договор мены земельных участков в отношении земли, которую её матери ранее определили при распределении земельных паёв.

По делу № 723/2424/21 Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций по делу о земельном участке, который наследница должна была получить в рамках пая, но который уже был передан в собственность другому лицу. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В чём заключался спор

В 1997 году матери истицы выдали сертификат на право на земельную долю (пай) площадью 1,02 га в условных кадастровых гектарах на землях бывшей агрофирмы. В 2002 году Красноильский поселковый совет Черновецкой области утвердил распределение земельных долей (паёв) в урочище «ДОК». Согласно списку владельцев паёв и схеме распределения, матери истицы определили земельный участок площадью 0,15 га.

В январе 2020 года суд обязал Красноильский поселковый совет выделить этот земельный участок в натуре. После смерти владелицы пая её дочь приняла наследство и стала правопреемницей в исполнительном производстве.

Однако в апреле 2021 года исполнительное производство вернули взыскательнице. Государственный исполнитель указал, что земельный участок, который должны были выделить наследнице, уже принадлежит другой владелице — на основании договора мены земельных участков.

Как установили суды, в 2018 году Красноильский поселковый совет передал другому гражданину в собственность земельный участок площадью 0,1463 га в урочище «ДОК». Впоследствии он передал его другой владелице по договору мены земельных участков.

Истица считала, что бывший владелец не был включён в список лиц, которым в 2002 году распределяли земельные паи в урочище «ДОК», а потому решение поселкового совета о передаче ему земельного участка нарушило её право на получение принадлежащей ей земли.

Сторожинецкий районный суд Черновицкой области в июне 2025 года отказал в удовлетворении иска. Суд пришёл к выводу, что истица не предоставила достаточных доказательств того, что именно спорный земельный участок был тем участком, который должен был быть выделен ей в рамках пая. Черновицкий апелляционный суд в октябре 2025 года оставил это решение без изменений.

Истица обжаловала решения в Верховном Суде.

Что установил Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что решение вопросов о передаче земельных участков в собственность или пользование из земель государственной или коммунальной собственности относится к компетенции соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления.

Верховный Суд указал, что собственник земельного участка или землепользователь может требовать устранения любых нарушений своих прав на землю, даже если такие нарушения не связаны с лишением права владения земельным участком. Среди способов защиты земельных прав закон предусматривает, в частности, признание прав, восстановление состояния земельного участка, существовавшего до нарушения, признание сделки недействительной и признание недействительными решений органов исполнительной власти или местного самоуправления.

Суд также обратил внимание, что требования о признании незаконным и отмене решения органа власти о передаче земельного участка в собственность и об отмене государственной регистрации такого права при определённых условиях могут рассматриваться как способ устранения препятствий в пользовании и распоряжении имуществом, если именно эти решения и регистрация создают такие препятствия.

Верховный Суд считает преждевременными выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии нарушенного права истицы. Суд учёл, что предыдущим решением суда поселковый совет обязали выделить её матери земельный участок именно в урочище «ДОК».

Кроме того, заключением судебной земельно-технической экспертизы от 19 мая 2023 года № 69 установлено, что земельный участок площадью 0,1463 га, находящийся в собственности другой ответчицы, является земельным участком площадью 0,15 га, определённым для матери истицы согласно решению Красноильского поселкового совета от 19 июня 2002 года № 20-2/2002, списку владельцев земельных долей (паёв) и схеме их распределения.

В то же время суды предыдущих инстанций отклонили это заключение как ненадлежащее доказательство. Они сослались на то, что экспертиза была проведена с использованием координат поворотных точек границ земельного участка, имеющихся в технической документации, тогда как границы земельного участка, определённого матери истицы, устанавливались по деревянному забору и межевым знакам.

Верховный Суд обратил внимание, что в случае возникновения сомнений относительно заключения эксперта суд располагает предусмотренными Гражданским процессуальным кодексом Украины процессуальными механизмами для их устранения. В частности, суд может вызвать эксперта для предоставления устных объяснений, а если заключение является неясным — назначить дополнительную или повторную экспертизу.

По мнению Верховного Суда, суд первой инстанции, отклонив заключение эксперта, не обеспечил полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств дела. Таким образом, он не соблюдал основные принципы гражданского судопроизводства — состязательности сторон и диспозитивности — и преждевременно отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд эти нарушения не исправил.

Верховный Суд подчеркнул, что кассационная инстанция не может самостоятельно устанавливать новые обстоятельства дела, оценивать новые доказательства или определять, какое из доказательств имеет преимущество перед другими. Поскольку суды предыдущих инстанций ненадлежащим образом исследовали доказательства и не установили обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, их решения подлежат отмене.

При новом рассмотрении суду первой инстанции надлежит учесть изложенное в этом постановлении, обеспечить сторонам право на справедливое рассмотрение дела, надлежащим образом исследовать все собранные по делу доказательства, дать им и доводам сторон соответствующую правовую оценку, а в случае несогласия с имеющимся в материалах дела экспертным заключением назначить по делу другую экспертизу — дополнительную или повторную — и по её результатам рассмотреть заявленные истицей требования в соответствии с нормами действующего законодательства.

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