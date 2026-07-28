ВСП поддержал кандидатуру Валерия Сопильняка в Одесский апелляционный суд несмотря на замечания по имущественным вопросам

ВСП поддержал назначение Валерия Сопильняка судьей Одесского апелляционного суда.

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей Одесского апелляционного суда.

По результатам обсуждения Совет поддержал кандидатуру Валерия Сопильняка на должность судьи этого суда.

Кроме того, ВСП удовлетворил ходатайство кандидата Руслана Абухина об отложении рассмотрения его дела в связи с состоянием здоровья. После обсуждения кандидатур Дмитрия Кияна и Павла Прохорова члены Совета решили объявить перерыв для выяснения всех обстоятельств. Рассмотрение этих вопросов продолжится 11 августа 2026 года.

Профессиональный путь кандидата Валерия Сопильняка

Валерий Сопильняк в 1999 году окончил Национальную академию внутренних дел, получив полное высшее образование по специальности «Правоведение» и квалификацию юриста. Ученого звания и ученой степени он не имеет.

Профессиональную деятельность начал в 1995 году в органах внутренних дел Украины. Впоследствии работал юрисконсультом ЧП «Утильсырье», секретарем судебного заседания и заместителем начальника отдела по вопросам обеспечения правовой работы суда и судебного процесса Хозяйственного суда Одесской области. Также возглавлял адвокатское объединение «Юридическая компания «Лекс Ноледж»». В настоящее время является ассоциированным участником этого объединения.

В июле 2001 года принял присягу адвоката и на основании решения Одесской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Выводы ОСД и решение ВККС

Общественный совет добропорядочности обратил внимание на отдельные обстоятельства, касающиеся имущественного положения кандидата. В частности, согласно декларации за 2018 год, 3 ноября 2016 года он приобрел право собственности на легковой автомобиль Audi Q7 2016 года выпуска стоимостью 2 362 620 грн. По данным Государственного реестра физических лиц, доходы кандидата и его супруги за период с 1 квартала 1998 года по 3 квартал 2016 года составили 368 723,70 грн. Кандидат пояснил, что в реестре не отражен дополнительный доход в сумме 31 639,41 грн. Таким образом, совокупный доход семьи до момента приобретения автомобиля составил 400 363,94 грн.

Также ОСД отметил, что в декларациях за 2018 и 2022–2024 годы кандидат не указывал информацию о членстве в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По результатам квалификационного оценивания Валерий Сопильняк набрал 712,41 балла. Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе, исследовав заключение ОСД и заслушав объяснения кандидата, согласилась с выводами коллегии о соответствии критериям профессиональной этики и добропорядочности. Других существенных обстоятельств, которые свидетельствовали бы о несоответствии критериям независимости, честности, беспристрастности, добросовестности, неподкупности, соблюдения этических норм, законности источников происхождения имущества или соответствия уровня жизни задекларированным доходам, Комиссия не установила.

ВККС пришла к выводу, что кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции по критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Решение ВСП

ВСП решил внести Президенту Украины представление о назначении Валерия Сопильняка на должность судьи Одесского апелляционного суда. За такое решение проголосовали 14 членов ВСП, против — 0.

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