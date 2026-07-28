Пенсия для семей пропавших без вести: когда можно обратиться и какие документы необходимы

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается через месяц после внесения данных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Право на такую выплату возникает через один месяц после внесения сведений о пропавшем лице в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кто имеет право на пенсию

Право на назначение пенсии имеют:

дети до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по дневной форме;

дети-сироты — до достижения 23 лет независимо от факта обучения;

муж, жена или родители, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами;

неработающий член семьи, ухаживающий за ребенком пропавшего без вести лица до достижения им восьмилетнего возраста;

муж, жена или родители, лишившиеся основного источника средств к существованию.

Как оформить выплату

Для назначения пенсии необходимо сначала получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Для этого нужно обратиться в Министерство внутренних дел. Важно сделать это не ранее, чем через один месяц после внесения информации об исчезновении лица в реестр.

После получения выписки заявитель должен обратиться с заявлением и необходимыми документами в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие документы необходимо подать

Для оформления пенсии необходимо предоставить:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и лица, пропавшего без вести;

выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

документы, подтверждающие родственные связи.

Подать заявление можно онлайн

Подать заявление на назначение пенсии можно не только лично, но и дистанционно. Для этого доступны веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и портал «Дия». Это позволяет оформить выплату без посещения сервисного центра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.