Пенсия для семей пропавших без вести: когда можно обратиться и какие документы необходимы
Члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Право на такую выплату возникает через один месяц после внесения сведений о пропавшем лице в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Кто имеет право на пенсию
Право на назначение пенсии имеют:
- дети до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по дневной форме;
- дети-сироты — до достижения 23 лет независимо от факта обучения;
- муж, жена или родители, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами;
- неработающий член семьи, ухаживающий за ребенком пропавшего без вести лица до достижения им восьмилетнего возраста;
- муж, жена или родители, лишившиеся основного источника средств к существованию.
Как оформить выплату
Для назначения пенсии необходимо сначала получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Для этого нужно обратиться в Министерство внутренних дел. Важно сделать это не ранее, чем через один месяц после внесения информации об исчезновении лица в реестр.
После получения выписки заявитель должен обратиться с заявлением и необходимыми документами в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Какие документы необходимо подать
Для оформления пенсии необходимо предоставить:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и лица, пропавшего без вести;
- выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- документы, подтверждающие родственные связи.
Подать заявление можно онлайн
Подать заявление на назначение пенсии можно не только лично, но и дистанционно. Для этого доступны веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и портал «Дия». Это позволяет оформить выплату без посещения сервисного центра.
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