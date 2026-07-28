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Пенсия для семей пропавших без вести: когда можно обратиться и какие документы необходимы

13:53, 28 июля 2026 166
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Пенсия в связи с потерей кормильца назначается через месяц после внесения данных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Пенсия для семей пропавших без вести: когда можно обратиться и какие документы необходимы
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Члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Право на такую выплату возникает через один месяц после внесения сведений о пропавшем лице в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Кто имеет право на пенсию

Право на назначение пенсии имеют:

  • дети до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по дневной форме;
  • дети-сироты — до достижения 23 лет независимо от факта обучения;
  • муж, жена или родители, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами;
  • неработающий член семьи, ухаживающий за ребенком пропавшего без вести лица до достижения им восьмилетнего возраста;
  • муж, жена или родители, лишившиеся основного источника средств к существованию.

Как оформить выплату

Для назначения пенсии необходимо сначала получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Для этого нужно обратиться в Министерство внутренних дел. Важно сделать это не ранее, чем через один месяц после внесения информации об исчезновении лица в реестр.

После получения выписки заявитель должен обратиться с заявлением и необходимыми документами в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие документы необходимо подать

Для оформления пенсии необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и лица, пропавшего без вести;
  • выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • документы, подтверждающие родственные связи.

Подать заявление можно онлайн

Подать заявление на назначение пенсии можно не только лично, но и дистанционно. Для этого доступны веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и портал «Дия». Это позволяет оформить выплату без посещения сервисного центра.

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