Налоговые последствия попаданий БПЛА: НДС и налог на прибыль при ликвидации активов

ДПС разъяснила, как бизнесу списать имущество, уничтоженное войной, без лишних налогов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вооруженная агрессия Российской Федерации ежедневно наносит ущерб украинскому бизнесу. Однако, помимо физической утраты имущества, предприятия сталкиваются с дополнительными вызовами. Ракетный удар или последствия попадания БПЛА означают не только потерю активов, но и необходимость оперативно решать юридические и налоговые вопросы. После фиксации повреждения или уничтожения предприятию нужно правильно оформить документы, провести инвентаризацию, списать имущество и отразить соответствующие операции в бухгалтерском и налоговом учете.

И к сожалению, такие ситуации в сегодняшних реалиях далеко не редкость. Одно из предприятий, понесшее значительный материальный ущерб в результате попаданий беспилотных летательных аппаратов, обратилось в Государственную налоговую службу за налоговой консультацией, попросив разъяснить, среди прочего, необходимо ли начислять налоговые обязательства по НДС в отношении товарно-материальных ценностей и основных средств, которые были уничтожены и подлежат списанию, и подлежит ли налогообложению гуманитарная помощь, полученная для восстановления уничтоженных основных средств и другого имущества.

Какие активы подлежат списанию: что нужно учесть предприятию

Первым шагом после фиксации потери имущества является определение того, какой именно актив был уничтожен. От этого зависит порядок его списания, отражение в бухгалтерском учете и налоговые последствия.

Для целей налогового законодательства различают две основные категории активов:

основные средства — материальные активы, первоначальная стоимость которых превышает 20 000 грн, а ожидаемый срок полезного использования составляет более одного года;

— материальные активы, первоначальная стоимость которых превышает 20 000 грн, а ожидаемый срок полезного использования составляет более одного года; запасы (товарно-материальные ценности) — товары, сырье, материалы и другие активы, которые используются в хозяйственной деятельности и не относятся к основным средствам.

Налоговый кодекс определяет хозяйственную деятельность как деятельность, направленную на получение дохода. После уничтожения имущество фактически прекращает использоваться в такой деятельности.

По общему правилу это может приводить к возникновению налоговых обязательств по НДС в случае списания активов, однако для имущества, уничтоженного в результате боевых действий, ракетных ударов или атак беспилотников, законодательством во время военного положения предусмотрены специальные правила, существенно меняющие общий порядок налогообложения.

НДС при ликвидации основных средств: без согласия плательщика

Согласно п. 189.9 НКУ, ликвидация ОС по собственному решению приравнивается к поставке. Однако эта норма не применяется, если активы уничтожены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или без согласия плательщика налога.

Для применения этого исключения необходимо зафиксировать факт уничтожения или разрушения основного средства, что должно быть документально подтверждено в соответствии с требованиями законодательства. Плательщик налогов должен подать контролирующему органу соответствующий документ об уничтожении, разборке или преобразовании актива, что делает невозможным его использование по назначению.

При наличии таких подтверждений операция не считается поставкой товара, а потому не возникает обязанности начислять налоговые обязательства по НДС, в том числе по правилам пункта 198.5 Налогового кодекса Украины.

Таким образом, надлежащее оформление документов об уничтожении имущества является ключевым условием для применения налоговой льготы и избежания доначисления НДС при списании основных средств, поврежденных или уничтоженных в результате вооруженной агрессии.

НДС и списание товаров

Для товаров, уничтоженных во время военного положения, действует особая льгота по п. 32-1 подраздела 2 раздела XX НКУ. Такие товары не считаются использованными в нехозяйственной деятельности, если они уничтожены в результате форс-мажора.

Нормы п. 198.5 НКУ к таким операциям не применяются, следовательно, «компенсирующий» НДС не начисляется. Для применения этой нормы наличие сертификата ТПП о форс-мажоре является обязательным.

Для защиты права на неначисление НДС и правомерность расходов предпринимателям необходимо собрать следующий пакет документов:

Сертификат ТПП, подтверждающий форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы).

Выписка из ЕРДР, удостоверяющая факт регистрации уголовного правонарушения (например, обстрела или кражи имущества).

Акты инвентаризации — проведение инвентаризации является обязательным на день установления фактов порчи или уничтожения ценностей.

Акты ГСЧС — в случае пожара, вызванного попаданием, необходим акт, подписанный комиссией с участием представителей ГСЧС.

Данные реестров, а именно выписка о прекращении права собственности на недвижимое имущество (ст. 349 ГКУ).

Налог на прибыль: как учитывается списание уничтоженного имущества

При определении налоговых последствий списания имущества, уничтоженного в результате боевых действий, предприятиям следует учитывать и правила налогообложения налогом на прибыль. Объект налогообложения формируется на основании финансового результата до налогообложения по данным бухгалтерского учета, который при необходимости корректируется на налоговые разницы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

Для плательщиков налога, применяющих разницы в соответствии со статьей 138 НКУ, при ликвидации основных средств действует специальный порядок:

финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму остаточной стоимости уничтоженного основного средства, определенную по правилам бухгалтерского учета (НП(С)БУ или МСФО);

на сумму остаточной стоимости уничтоженного основного средства, определенную по правилам бухгалтерского учета (НП(С)БУ или МСФО); финансовый результат уменьшается на сумму налоговой остаточной стоимости такого объекта, рассчитанной в соответствии с пунктом 138.2 Налогового кодекса Украины.

Таким образом, для основных средств закон предусматривает отдельные корректировки финансового результата, которые необходимо учесть при расчете налога на прибыль.

Списание запасов

Другой подход применяется к товарно-материальным ценностям. Налоговый кодекс не содержит специальных разниц относительно списания запасов, уничтоженных в результате ракетных ударов, атак БПЛА или других боевых действий.

Таким образом, потери запасов признаются в соответствии с правилами бухгалтерского учета и включаются в финансовый результат без каких-либо дополнительных корректировок для целей налогообложения налогом на прибыль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.