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Декрет для ФЛП: кто имеет право на освобождение от уплаты налогов на период беременности

10:55, 28 июля 2026 108
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Для получения освобождения от налогов ФЛП должна предоставить выписку из Электронного реестра листков нетрудоспособности, подтверждающий период временной нетрудоспособности.
Декрет для ФЛП: кто имеет право на освобождение от уплаты налогов на период беременности
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Физические лица-предприниматели второй группы единого налога могут быть освобождены от уплаты налога на период временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Однако такая льгота действует только при определённых условиях.

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Как объясняют налоговики, согласно пункту 295.5 Налогового кодекса Украины, плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наёмных работников, имеют право не уплачивать единый налог:

  • в течение одного календарного месяца в год на период отпуска;
  • за время болезни, если она длится 30 и более календарных дней и подтверждена документально.

Это правило также распространяется на период отпуска в связи с беременностью и родами. Для получения освобождения ФОП должна предоставить выписку из Электронного реестра листков нетрудоспособности, которая подтверждает период временной нетрудоспособности.

Таким образом, ФОП второй группы единого налога без наёмных работников не обязана платить единый налог во время декретного отпуска, если имеет подтверждение в виде соответствующей выписки из электронного реестра.

В то же время сама по себе беременность или рождение ребёнка не является автоматическим основанием для освобождения от уплаты налога — необходимо документальное подтверждение периода нетрудоспособности.

Ранее мы писали, в Украине растет количество физических лиц — предпринимателей. Как сообщают в Министерстве юстиции, в I квартале этого года украинцы открыли 74 439 ФЛП, что на 34% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, за I квартал 2023 года было зарегистрировано 55 525 ФЛП, а за такой же период 2022 года – 48 959.

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