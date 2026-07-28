ТЦК сам решил, что выплаты 15 млн грн не будет, и вернул документы вдове военнослужащего: суд признал это незаконным

После смерти военнослужащего ТЦК вернул документы его жене, не передав их на рассмотрение Министерства обороны.

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Тернопольский окружной административный суд пришел к выводу, что областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки не имеет полномочий самостоятельно прекращать рассмотрение документов о назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168. Его обязанность заключается в подготовке заключения — как положительного, так и отрицательного — и направлении документов в Министерство обороны Украины, которое и принимает окончательное решение о назначении либо отказе в назначении выплаты.

Обстоятельства дела

В суд обратилась вдова военнослужащего, которая обжаловала действия областного ТЦК и СП по ненаправлению в Министерство обороны документов для рассмотрения вопроса о назначении единовременной денежной помощи в связи со смертью ее мужа.

Штаб-сержант проходил военную службу по контракту и умер в декабре 2022 года. Военно-врачебная комиссия установила, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, а заболевание, которое привело к смерти, связано с защитой Родины. После этого жена военнослужащего обратилась с заявлением о назначении единовременной денежной помощи по постановлению Кабинета Министров №168.

Сначала ТЦК не принял и не направил ее документы, из-за чего женщина уже обращалась в суд. Предыдущим решением Тернопольский окружной административный суд обязал территориальный центр принять заявление, оформить документы и передать их по принадлежности. После исполнения этого решения документы были направлены в областной ТЦК и СП, однако тот вернул их без дальнейшего рассмотрения.

Ответчик указал, что военнослужащий умер вследствие заболевания, а не ранения, контузии, травмы либо увечья, полученных при защите Родины. На этом основании областной ТЦК пришел к выводу, что вопрос о выплате должен решаться в соответствии со статьей 16 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Порядком №975, а не в порядке, предусмотренном постановлением №168, и вернул документы без направления в Министерство обороны Украины.

Что указал суд

Суд подробно проанализировал порядок оформления документов для назначения единовременной денежной помощи, установленный приказом Министерства обороны №45.

Суд обратил внимание, что после получения заявления районный ТЦК лишь принимает документы и передает их в областной ТЦК. Областной ТЦК проверяет документы, составляет заключение и доклад и вместе с пакетом документов направляет их в Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины.

После этого документы проходят обработку в структурных подразделениях Министерства обороны и Генерального штаба и выносятся на рассмотрение Комиссии Министерства обороны, которая принимает решение о назначении, отказе в назначении либо возврате документов на доработку.

Суд по делу №500/1429/26 подчеркнул, что законодательство возлагает на областной ТЦК лишь обязанность оформить документы и подготовить заключение о наличии либо отсутствии оснований для выплаты помощи. При этом такое заключение может быть как положительным, так и отрицательным.

В то же время именно Министерство обороны Украины как главный распорядитель бюджетных средств уполномочено принимать окончательное решение о назначении, отказе в назначении либо возврате документов на доработку. Именно этот орган определяет, имеются ли основания для назначения единовременной денежной помощи, а также ее вид и размер.

Суд: ТЦК взял на себя полномочия Минобороны

Суд указал, что, вернув документы заявительницы без оформления заключения и без их направления в Министерство обороны, областной ТЦК фактически самостоятельно пришел к выводу об отсутствии оснований для выплаты помощи по постановлению №168 и не передал документы в уполномоченный орган для принятия окончательного решения.

Таким образом, ответчик, не имея соответствующей компетенции, фактически взял на себя функции Комиссии Министерства обороны и главного распорядителя бюджетных средств по принятию решения о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи.

При этом суд обратил внимание, что аналогичную правовую позицию уже высказал Верховный Суд, в частности в постановлениях от 2 октября 2024 года по делу №160/22400/23 и от 11 сентября 2025 года по делу №380/12477/23.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск.

Он признал противоправными действия областного ТЦК и СП по неоформлению и ненаправлению заключения вместе с документами в Министерство обороны Украины.

Также суд обязал ответчика составить заключение относительно выплаты единовременной денежной помощи (имеет право либо не имеет права) и направить его вместе с документами в Министерство обороны Украины для принятия решения о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168.

В то же время суд не решал вопрос о наличии либо отсутствии у истицы права на получение единовременной денежной помощи по постановлению №168. Суд лишь констатировал, что этот вопрос относится к исключительной компетенции Министерства обороны Украины, а не областного ТЦК и СП.

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