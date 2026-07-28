Решение ВЛК не всегда обязательно: что нужно знать военным перед прохождением оценки функционирования

Отсутствие постановления военно-врачебной комиссии не лишает военнослужащего права пройти оценку повседневного функционирования, однако может повлиять на определение причины инвалидности и объем государственных гарантий.

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Военнослужащие, проходящие оценивание повседневного функционирования личности (ОПФЛ), нередко сталкиваются с ситуацией, когда медицинские учреждения отказываются формировать электронное направление из-за отсутствия постановления военно-врачебной комиссии (ВЛК), хотя действующее законодательство не устанавливает такого требования как обязательного условия для прохождения оценки.

Поэтому процесс затягивается на месяцы, а люди остаются без возможности своевременно оформить инвалидность и получить надлежащие государственные гарантии. В то же время действующее законодательство предусматривает другой порядок, и далеко не каждое отсутствие постановления ВЛК означает, что человек не может быть направлен на оценку.

Обязательно ли предоставление военнослужащим документов с целью подтверждения причины наступления инвалидности или препятствует отсутствие постановления ВЛК с указанной причинной связью направлению на ОПФЛ военнослужащие – об этом подробнее в материале «Судебно-юридической газеты».

Обязательно ли иметь постановление ВЛК

Анализ действующего законодательства свидетельствует: направление на оценку не зависит от того, имеет ли человек уже установленную причинную связь травмы или заболевания с военной службой. Однако именно от наличия такого документа зависит какую причину инвалидности определит экспертная команда и какие социальные гарантии получит военный.

Порядок проведения оценки определен постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 №1338 «Некоторые вопросы введения оценки повседневного функционирования личности». Документ содержит перечень материалов, которые могут быть приобщены к электронному направлению для проведения оценки. Именно вокруг этого документа сегодня возникает больше споров.

В частности, к электронному направлению могут быть добавлены:

медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья человека

результаты лабораторных и инструментальных исследований

выписки из медицинской документации и истории лечения

консультативные выводы врачей-специалистов

документы, подтверждающие проведенное лечение, оперативное вмешательство или реабилитацию

решение (постановление) военно-врачебной комиссии – если оно уже получено и содержит установленную причинную связь заболевания, травмы или ранения с прохождением военной службы

другие документы, которые могут иметь значение для проведения оценки и подтверждают состояние здоровья или обстоятельства его ухудшения.

В постановлении № 1338 решение военно-врачебной комиссии определено как документ, подтверждающий причинную связь между ранением, травмой или заболеванием и прохождением военной службы. В то же время нормативный акт не устанавливает, что без него направление на оценку невозможно. То есть отсутствие постановления ВЛК само по себе не лишает военнослужащего права пройти оценку повседневного функционирования.

На практике это означает, что врач может сформировать электронное направление даже тогда, когда решение ВЛК еще не получено.

Какие документы считаются решением ВЛК

Порядок работы военно-врачебных комиссий регулирует Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное приказом Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года №402. Именно этот документ определяет, что постановление военно-врачебной комиссии может оформляться в разных формах: свидетельством о болезни, справкой военно-врачебной комиссии, протоколом заседания штатной военно-врачебной комиссии.

Независимо от формы документа именно он должен содержать вывод о причинной связи между повреждением здоровья и военной службой. Например, в постановлении может быть указано, что ранение или заболевание связано: с защитой Родины, с исполнением обязанностей военной службы, с прохождением военной службы. Именно эти формулировки в дальнейшем имеют принципиальное значение при установлении причин инвалидности.

Что будет, если решения ВЛК еще нет

Если военнослужащий обратился на оценку без постановления ВЛК, экспертная команда все равно проводит оценку состояния здоровья и определяет, есть ли основания для установления инвалидности. Однако без документа, подтверждающего причинную связь с военной службой, эксперты не могут самостоятельно установить такую ​​причину. В результате инвалидность может быть установлена ​​с причиной «общего заболевания», даже если фактически заболевание или травма возникли при исполнении воинских обязанностей.

Именно поэтому отсутствие постановления ВЛК не влияет на возможность пройти оценивание, но оказывает непосредственное влияние на юридический статус установленной инвалидности.

Почему причина инвалидности имеет значение

Причина инвалидности определяет не только формулировку в заключении экспертной команды. От нее зависят дальнейшие государственные гарантии, социальная защита и отдельные льготы, предусмотренные законодательством военнослужащих.

В частности, в определенных случаях именно установленная причинная связь позволяет применить положения статьи 7 Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», которая предусматривает особенности установления инвалидности, в частности возможность ее бессрочного определения и другие гарантии, определенные законом. Если причинная связь документально не подтверждена, такие механизмы применить невозможно.

Если после установления инвалидности военнослужащий получил постановление ВЛК, подтверждающее связь заболевания или ранения с прохождением военной службы, закон разрешает пройти оценку повторно. Для этого необходимо обратиться к врачу и предоставить новые документы, среди которых – постановление военно-врачебной комиссии. После этого врач формирует новое электронное направление, а экспертная команда проводит повторную оценку уже с учетом новых документов.

В таком случае может быть изменена именно причина инвалидности, влияющая на дальнейший объем прав и гарантий военнослужащего.

Судебная практика

Вопрос правильного определения причины инвалидности уже стал предметом судебных споров. В постановлении Восьмого апелляционного административного суда от 22 июля 2026 года по делу №460/11974/24 суд рассматривал ситуацию, когда бывшему военнослужащему отказали в предоставлении статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Истцу отказали в статусе инвалида войны, потому что в справке МСЭК указано «связано с исполнением обязанностей военной службы», а не «с защитой Родины».

Восьмой ААС отметил, что эти понятия не тождественны. Прохождение службы (весь период) шире выполнения обязанностей (непосредственные задачи). Для статуса инвалида войны необходима связь именно с непосредственным участием в боевых действиях.

На что стоит обратить внимание военным

Следует не откладывать оформление постановления ВЛК даже тогда, когда оценка уже назначена. Практика показывает, что больше всего трудностей для военнослужащих возникает не из-за самой процедуры оценки, а из-за различной трактовки законодательства медицинскими учреждениями. На самом деле действующие нормы позволяют пройти оценку даже при отсутствии постановления военно-врачебной комиссии.

Другое дело, что без документа, подтверждающего причинную связь заболевания или ранения с прохождением военной службы, инвалидность могут установить как наступившую вследствие общего заболевания. Если решение ВЛК будет получено позже, закон дает возможность повторно пройти оценивание и изменить причину инвалидности.

Поэтому военнослужащим важно знать свои права и понимать, какие документы влияют не на сам факт проведения оценки, а на дальнейший объем социальных гарантий.

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