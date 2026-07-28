Влияет ли на помощь одиноким матерям компенсация за «пакунок малюка»: ответ ПФУ

В ПФУ напомнили условия назначения помощи одиноким матерям.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, что денежная компенсация стоимости «пакунка малюка» не включается в среднемесячный совокупный доход семьи при назначении всех видов государственной социальной помощи.

В ПФУ напомнили, что соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2025 года №114.

В ведомстве также объяснили, что государственная социальная помощь одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Таким образом, получение денежной компенсации за «пакунок малюка» не будет влиять на размер государственной помощи, назначаемой одиноким матерям на детей.

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