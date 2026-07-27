  1. В Украине

Мошенники охотятся на компании через фейковые письма от банков: как не потерять данные

22:54, 27 июля 2026 51
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Банки предупреждают о новой волне кибератак: как защитить бизнес от вредоносных писем и кражи данных.
Мошенники охотятся на компании через фейковые письма от банков: как не потерять данные
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинских банках отмечают, что в последние дни мошенники начали новую волну рассылки фишинговых писем. Клиентам поступают электронные сообщения, которые маскируются под официальные письма от банков или государственных учреждений. В них могут содержаться вредоносные файлы или подозрительные ссылки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы, чтобы получить доступ к документам или счетам.

Банки напоминают бизнес-клиентам об основных правилах кибербезопасности и призывают внимательно проверять подозрительные сообщения.

Как отмечают специалисты, даже при условии защиты персональных данных банком пользователи должны самостоятельно позаботиться о безопасности своих аккаунтов, электронных подписей и устройств.

Как распознать опасные письма

Прежде всего рекомендуется проверять адрес отправителя. Мошенники часто создают электронные адреса, похожие на официальные домены государственных органов или банков, но отличающиеся одной буквой или расширением.

Также не стоит открывать вложения или переходить по ссылкам в письмах от неизвестных пользователей. Такие сообщения могут якобы поступать от имени банков, СБУ, налоговой службы или других учреждений.

Среди опасных файлов могут быть документы с двойными расширениями или замаскированные архивы, в частности:

  • «Dogovir.doc.exe»;
  • «Pozov.pdf.scr»;
  • «Документи.zip»;
  • «Завантажити платіжне доручення».

После открытия таких файлов на компьютер может попасть вредоносное программное обеспечение, которое позволяет злоумышленникам копировать или похищать данные.

Основные правила защиты для бизнеса

Для безопасности электронных устройств рекомендуют:

  • установить антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;
  • не хранить электронные подписи и пароли на компьютерах, в браузерах или других программах;
  • использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), в частности SmartID, которая хранится в защищенной облачной среде;
  • включить двухэтапную проверку при входе в электронную почту и банковские приложения;
  • ограничить возможность удаленной замены SIM-карты и зарегистрировать номер у мобильного оператора;
  • использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов.

Что делать, если компьютер заражен

Если пользователь заметил подозрительную активность или действия, которых он не выполнял, рекомендуют:

  • провести проверку системы антивирусом и убедиться в отсутствии программ удаленного доступа;
  • отключить компьютер от сети и обратиться к техническому специалисту;
  • сообщить в банк и заблокировать счета;
  • изменить пароли к банковским сервисам и почтовым аккаунтам с незараженного устройства;
  • отозвать сертификаты электронного ключа через сайт АЦСК.

Признаки возможного заражения компьютера:

  • замедление работы устройства;
  • мерцание экрана;
  • самопроизвольное перемещение курсора;
  • самопроизвольное включение веб-камеры;
  • нежелательные сообщения с учетных записей вашим знакомым;
  • большое количество всплывающей рекламы;
  • появление новых инструментов в браузере;
  • неизвестные значки;
  • отсутствие реакции на команды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник бизнес банк

Популярные новости

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 12k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 10k
Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

08:33, 27 июля 2026 7k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 7k
После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 18k
Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

19:19, 26 июля 2026 7k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Пенсионный фонд не платит после решения суда: как получить пенсионные выплаты без оговорок об отсутствии ассигнований

Пенсионный фонд продолжает саботировать выплаты, ссылаясь на отсутствие средств и постановление № 821, но выход есть — судебный контроль, персональные штрафы должностным лицам и изменение способа и порядка исполнения решения на прямое взыскание средств.

Рассчитаться за аренду квартиры в ЕС гривневой картой становится все сложнее из-за устаревших лимитов НБУ

Дискриминация гривневых счетов: как валютные ограничения НБУ усложняют аренду жилья украинцам за рубежом.

Дайджест кредитных споров: как суды проверяют SMS-подписи, почему отказывают во взыскании комиссий и как ограничивают процентные ставки

Взыскание кредитного долга во время военного положения: анализ судебных решений по защите прав потребителей.

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины: полная биография и профессиональный путь

После повторного назначения в июле 2026 года Виктор Ляшко продолжил возглавлять Министерство здравоохранения, оставшись одним из немногих членов правительства, которые сохранили свои должности в обновленном составе Кабинета Министров Украины.

Бесплатные продукты для военных госпиталей: когда налоговая накладная не требуется

Если благотворительная помощь передается определенным законом учреждениям здравоохранения для нужд обороны, налоговая накладная не составляется.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]