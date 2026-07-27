Мошенники охотятся на компании через фейковые письма от банков: как не потерять данные

Банки предупреждают о новой волне кибератак: как защитить бизнес от вредоносных писем и кражи данных.

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В украинских банках отмечают, что в последние дни мошенники начали новую волну рассылки фишинговых писем. Клиентам поступают электронные сообщения, которые маскируются под официальные письма от банков или государственных учреждений. В них могут содержаться вредоносные файлы или подозрительные ссылки.

Мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы, чтобы получить доступ к документам или счетам.

Банки напоминают бизнес-клиентам об основных правилах кибербезопасности и призывают внимательно проверять подозрительные сообщения.

Как отмечают специалисты, даже при условии защиты персональных данных банком пользователи должны самостоятельно позаботиться о безопасности своих аккаунтов, электронных подписей и устройств.

Как распознать опасные письма

Прежде всего рекомендуется проверять адрес отправителя. Мошенники часто создают электронные адреса, похожие на официальные домены государственных органов или банков, но отличающиеся одной буквой или расширением.

Также не стоит открывать вложения или переходить по ссылкам в письмах от неизвестных пользователей. Такие сообщения могут якобы поступать от имени банков, СБУ, налоговой службы или других учреждений.

Среди опасных файлов могут быть документы с двойными расширениями или замаскированные архивы, в частности:

«Dogovir.doc.exe»;

«Pozov.pdf.scr»;

«Документи.zip»;

«Завантажити платіжне доручення».

После открытия таких файлов на компьютер может попасть вредоносное программное обеспечение, которое позволяет злоумышленникам копировать или похищать данные.

Основные правила защиты для бизнеса

Для безопасности электронных устройств рекомендуют:

установить антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;

не хранить электронные подписи и пароли на компьютерах, в браузерах или других программах;

использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), в частности SmartID, которая хранится в защищенной облачной среде;

включить двухэтапную проверку при входе в электронную почту и банковские приложения;

ограничить возможность удаленной замены SIM-карты и зарегистрировать номер у мобильного оператора;

использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов.

Что делать, если компьютер заражен

Если пользователь заметил подозрительную активность или действия, которых он не выполнял, рекомендуют:

провести проверку системы антивирусом и убедиться в отсутствии программ удаленного доступа;

отключить компьютер от сети и обратиться к техническому специалисту;

сообщить в банк и заблокировать счета;

изменить пароли к банковским сервисам и почтовым аккаунтам с незараженного устройства;

отозвать сертификаты электронного ключа через сайт АЦСК.

Признаки возможного заражения компьютера:

замедление работы устройства;

мерцание экрана;

самопроизвольное перемещение курсора;

самопроизвольное включение веб-камеры;

нежелательные сообщения с учетных записей вашим знакомым;

большое количество всплывающей рекламы;

появление новых инструментов в браузере;

неизвестные значки;

отсутствие реакции на команды.

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