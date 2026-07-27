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В Киеве мужчина поджег автомобиль психолога из-за недовольства его работой

22:18, 27 июля 2026 130
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По данным следствия, фигурант является бывшим пациентом потерпевшего и был недоволен его работой.
В Киеве мужчина поджег автомобиль психолога из-за недовольства его работой
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В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в умышленном повреждении автомобиля психолога. По данным следствия, фигурант является бывшим пациентом потерпевшего и был недоволен его работой.

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Предварительно установлено, что неизвестный мужчина молотком разбил стекло автомобиля BMW X5, после чего бросил в салон пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся смесью. В результате пожара транспортное средство получило существенные повреждения.

В ходе расследования правоохранители установили, что автомобилем пользовался киевлянин, который работает психологом в одной из общественных организаций.

Правоохранителям понадобилось менее получаса, чтобы установить личность, причастную к поджогу. Вскоре был задержан 34-летний житель Киева, который ранее был пациентом потерпевшего и, по предварительным данным, имел претензии к его работе.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра, а психолог, по его словам, «превращает пациентов в зомби», поэтому он осуществил «народный суд».
К мужчине судом применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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