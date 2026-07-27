У Києві чоловік підпалив авто психолога через невдоволення його роботою

За даними слідства, фігурант є колишнім пацієнтом потерпілого та був невдоволений його роботою.

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У Подільському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному пошкодженні автомобіля психолога. За даними слідства, фігурант є колишнім пацієнтом потерпілого та був невдоволений його роботою.

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік молотком розбив скло автомобіля BMW X5, після чого кинув до салону пластикову пляшку із легкозаймистою сумішшю. Внаслідок пожежі транспортний засіб отримав суттєві пошкодження.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що автомобілем користувався киянин, який працює психологом в одній із громадських організацій.

Правоохоронцям знадобилося менш ніж за пів години, щоб встановити особу, причетну до підпалу. Відтак, невдовзі затримали 34-річного мешканеця Києва, який раніше був пацієнтом потерпілого та, за попередніми даними, мав претензії до його роботи.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури йому повідомили про підозру за частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У прокуратурі додали, що підозрюваний перебуває на обліку у лікаря-психіатра, а психолог, з його слів «перетворює пацієнтів на зомбі», то ж він здійснив «народний суд».

До чоловіка судом застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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