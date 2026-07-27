«10 кілограмів смородини» за відстрочку від мобілізації: у Києві викрили доцентку університету

Правоохоронці заявляють, що жінка вимагала 10 тисяч доларів за фіктивний вступ до коледжу та допомогу з навчанням.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У столиці повідомили про підозру доцентці одного з університетів, яку підозрюють у зловживанні впливом. За версією слідства, вона обіцяла організувати вступ до коледжу при виші для отримання відстрочки від мобілізації та завуальовано називала неправомірну вигоду «10 кілограмами смородини».

За даними Київської міської прокуратури, підозрювана, яка працює викладачкою університету, за гроші обіцяла домовитися про вступ чоловіка до коледжу при навчальному закладі.

За її словами, абітурієнт мав фіктивно навчатися за спеціальністю «менеджер технологій», що дало б йому можливість отримати відстрочку від мобілізації на три роки — саме стільки тривало б навчання.

За таку послугу жінка вимагала 10 тисяч доларів. За інформацією правоохоронців, у цю суму також входила допомога зі складанням усіх сесій.

Окремо, за словами підозрюваної, необхідно було сплачувати офіційну вартість навчання — 35 тисяч гривень на рік.

Під час особистої зустрічі викладачка пояснила порядок оформлення документів і, як зазначають правоохоронці, завуальовано називала неправомірну вигоду «10 кілограмами смородини».

Жінку затримали одразу після отримання неправомірної вигоди.

Доцентці повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Наразі підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

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