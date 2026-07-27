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Суд відправив під варту Василя Гончарука — організатора виставки зброї на Київщині, яку РФ атакувала ракетами

14:26, 27 липня 2026 179
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У Києві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
Суд відправив під варту Василя Гончарука — організатора виставки зброї на Київщині, яку РФ атакувала ракетами
Фото: Суспільне
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Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід організатору виставки Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою. Наступні 60 діб він перебуватиме у СІЗО без права внесення застави.

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Гончарук є організатором виставки у приватному комплексі на Київщині, де 24 липня проходив захід за участю представників української оборонної промисловості. Під час заходу РФ завдала ракетного удару по локації. Внаслідок атаки загинули 11 людей. Чоловіку повідомлено про підозру у службовій недбалості, вказує Суспільне.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання головного організатора виставки зброї, по якій завдала удару РФ. За його словами, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. На відкриту локацію запросили понад 300 учасників, тоді як найближче укриття площею 34 кв. м розташовувалося приблизно за 100 метрів.

Слідство також перевіряє, чи могли розсилання запрошень і повідомлення точного місця проведення заходу напередодні вплинути на можливість підготовки російського удару.

Після затримання правоохоронці провели обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації заходу. Окрім цього, слідство перевіряє дії та бездіяльність посадових осіб правоохоронних органів, військового командування, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо належної оцінки безпекових ризиків і реагування на них.

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суд Київ

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