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НАЗК перевірило декларацію посадовця БЕБ Зазулінського, який знайшов 533 тисяч євро «у сейфі батька»

14:19, 27 липня 2026 474
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НАЗК виявило у посадовця БЕБ незадекларовані 1,9 млн грн доходу та готівку «із сейфа батька».
НАЗК перевірило декларацію посадовця БЕБ Зазулінського, який знайшов 533 тисяч євро «у сейфі батька»
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Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя 2026 року завершило 415 повних перевірок декларацій посадових осіб, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення встановили у 412 деклараціях, а загальна сума виявлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн.

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Серед виявлених випадків НАЗК повідомило про декларацію заступника керівника відділу Бюро економічної безпеки України Зазулінського Віктора Сергійовичи. Під час перевірки декларації за 2024 рік встановили, що посадовець не задекларував дохід на суму понад 1,9 млн грн.

Крім того, у декларації були зазначені готівкові кошти на суму понад 19 млн грн, походження яких посадовець не зміг документально підтвердити.

За поясненнями декларанта, ці кошти він нібито знайшов у сейфі після смерті батька. Однак під час перевірки ці відомості не знайшли підтвердження.

Матеріали перевірки були передані до правоохоронних органів. Досудове розслідування у справі здійснює Державне бюро розслідувань.

У відомстві наголосили, що сам факт початку повної перевірки не означає вчинення декларантом корупційного правопорушення. Відповідальність може наставати лише за результатами встановлення порушень та відповідного реагування згідно із законодавством.

Зокрема, у декларації Віктор Зазулінський вказав неточні відомості щодо займаної посади, зазначивши посаду «заступник керівника відділу Бюро економічної безпеки», хоча на кінець звітного періоду він обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу Територіального управління БЕБ у Київській області.

Також НАЗК встановило недостовірні відомості щодо об’єктів нерухомості. Посадовець зазначив одноосібне право власності на домоволодіння та земельну ділянку, однак за даними Державного реєстру речових прав він володів ними на праві спільної часткової власності — частка становила 27% та 25% відповідно.

Крім того, у декларації не було зазначено об’єкт нерухомості, яким протягом звітного періоду користувалися члени сім’ї посадовця у Франції – дружина та дочки.

Під час перевірки також встановлено питання щодо дорогих годинників марки Rolex. У декларації були зазначені чотири годинники загальною вартістю понад 2,9 млн грн, однак посадовець не надав документів, які б підтверджували їхню вартість, та вказав, що майно було подароване до набуття ним статусу суб’єкта декларування.

Окремо НАЗК встановило, що посадовець не задекларував інформацію про корпоративні права, зокрема щодо товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є його дружина.

Найбільше порушень стосувалося грошових активів. За даними перевірки, посадовець не зазначив дохід із невстановлених джерел у розмірі 1,9 млн грн, а також вказав наявність готівкових коштів у розмірі 533 тис. євро, походження яких не було підтверджено.

Як пояснив посадовець, джерелами походження коштів є доходи його дружини, його заробітна плата та активи, які він отримав у спадок.

Водночас у НАЗК зазначили, що згідно аналізу руху коштів по банківських рахунках було встановлено, що посадовець та його дружина не мали можливости здійснити протягом 2023-2024 років заощадження у готівковій формі.

Таким чином, у НАЗК вказали, що посадовець зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 1,9 млн гривень.

Щодо 533 тис. євро, які посадовець нібито отримав після смерті батька,  то згідно його пояснень, у 2021 році він успадкував право на вміст банківського сейфа, де, за його словами, знаходилося ці кошти.

Водночас НАЗК зазначило, що акт відкриття сейфа не містив детального опису виявлених коштів. Також аналіз доходів та витрат батька посадовця не підтвердив можливість накопичення такої суми.

За висновками НАЗК, різниця між задекларованими готівковими коштами та можливими заощадженнями становила 447 956 євро, що за курсом НБУ на кінець 2024 року еквівалентно 19,46 млн грн.

У результаті перевірки НАЗК встановило в діях посадовця ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

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НАЗК ДБР бюро економічної безпеки

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