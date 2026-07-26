Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

Жінка відредагувала пенсійне посвідчення у Photoshop, а довідку МСЕК виправила коректором, щоб оформити сину відстрочку від мобілізації.

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Костопільський районний суд Рівненської області визнав місцеву жительку винною у підробленні офіційних документів та використанні завідомо підроблених документів для оформлення її сину відстрочки від призову під час мобілізації. Суд призначив їй остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень.

Обставини справи

Як встановив суд, у 2024 році жінка, яка мала III групу інвалідності, підробила пенсійне посвідчення та довідку до акта огляду МСЕК, змінивши в них відомості про III групу інвалідності на II. Зокрема, пенсійне посвідчення вона відредагувала за допомогою графічного редактора (Photoshop), а в копії довідки МСЕК за допомогою ручки-коректора підчистила запис про III групу інвалідності та внесла нові відомості про II групу. Ці документи були необхідні для оформлення її сину відстрочки від призову під час мобілізації.

Пізніше жінка передала підроблені документи своєму сину, який подав їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із заявою про надання відстрочки, зазначивши, що його мати має II групу інвалідності.

Водночас офіційна відповідь Рівненської обласної державної адміністрації підтвердила, що обвинуваченій фактично було встановлено III групу інвалідності, а не II.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною у підробленні офіційних документів (ч. 1 ст. 358 КК України) та використанні завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 КК України). Під час призначення покарання суд врахував у справі 555/2234/25, що вона раніше не судима, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

За сукупністю кримінальних проступків суд остаточно призначив їй покарання у вигляді штрафу 8500 гривень.

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