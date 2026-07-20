Спадщина чи кримінальна справа: чому не можна знімати гроші з картки померлого родича

Багато хто помилково вважає, що якщо знає PIN-код або має картку на руках, то може безперешкодно зняти кошти.

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Після початку повномасштабної війни питання спадкування банківських коштів набуло особливої актуальності. Загибель військових, жертви ракетних ударів, смерть цивільних через бойові дії або природні причини нерідко залишають родичів перед складною дилемою: що робити, якщо на банківській картці померлої людини залишилися гроші?

Багато хто помилково вважає, що якщо знає PIN-код або має картку на руках, то може безперешкодно зняти кошти. Насправді ж після смерті власника рахунку гроші перестають бути предметом вільного користування навіть для найближчих родичів. Закон розглядає їх як частину спадщини, а самовільне зняття коштів може мати не лише цивільно-правові, а й кримінально-правові наслідки.

Що відбувається з коштами після смерті людини

З юридичної точки зору смерть особи автоматично відкриває спадщину. Саме з цього моменту всі належні їй права та майно, які не припинилися внаслідок смерті, переходять до складу спадщини. Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не припинилися у зв’язку з його смертю.

Днем відкриття спадщини, згідно зі статтею 1220 ЦК України, є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Окремо законодавець врегулював питання банківських рахунків. Стаття 1228 ЦК України прямо визначає, що право на вклад (кошти на рахунку) входить до складу спадщини незалежно від того, чи залишив власник заповіт, чи оформив заповідальне розпорядження в банку. Іншими словами, після смерті власника банківська картка не перетворюється на інструмент, яким можуть користуватися члени сім’ї. Вона лише є способом доступу до майна, яке вже належить спадковій масі.

Чи означає знання PIN-коду право користуватися карткою

PIN-код, мобільний застосунок банку або фізичне володіння карткою не створюють жодного майнового права на кошти. Фактично після смерті власника будь-яке використання його банківської картки відбувається вже не за волею власника рахунку. Саме тому потрібно одразу повідомляти банк про смерть клієнта, щоб унеможливити будь-які несанкціоновані операції.

Банк не завжди дізнається про смерть клієнта миттєво. Якщо інформація ще не надійшла від органів державної реєстрації чи нотаріуса, рахунок технічно може залишатися активним. Проте це не означає, що будь-яке зняття коштів стає законним.

Право користування рахунком визначається не технічною можливістю провести операцію, а вимогами цивільного законодавства.

Хто може отримати гроші

Після смерті власника рахунку право на кошти виникає лише у спадкоємців. Якщо є заповіт – кошти отримують особи, визначені заповідачем. Якщо заповіту немає – спадщина переходить спадкоємцям за законом у порядку черговості відповідно до статей 1261–1265 Цивільного кодексу України.

Втім навіть наявність статусу спадкоємця не означає автоматичного права розпоряджатися рахунком. Для цього необхідно:

звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини,

дочекатися завершення шестимісячного строку для прийняття спадщини,

для прийняття спадщини, отримати свідоцтво про право на спадщину,

лише після цього звернутися до банку для отримання коштів або переоформлення рахунку.

Саме цей порядок є законним способом отримання грошей із рахунку померлого.

Чи повинен банк заблокувати рахунок після смерті клієнта

Поширеною є думка, що одразу після смерті людини банк автоматично блокує всі її рахунки. Банк не отримує інформацію про смерть клієнта в режимі реального часу. Як правило, про це йому стає відомо після звернення спадкоємців, нотаріуса або отримання відомостей із державних реєстрів у межах оформлення спадщини.

Після отримання підтвердження смерті клієнта банк уже не може видавати кошти будь-кому лише на підставі банківської картки чи знання PIN-коду. Подальші дії щодо рахунку здійснюються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Нотаріус, відкривши спадкову справу, має право звернутися до банку із запитом щодо наявності рахунків, залишків коштів та іншого майна спадкодавця. Саме ці відомості використовуються для формування спадкової маси.

Найпоширеніші міфи

Практика показує, що більшість проблем виникає саме через юридичні помилки.

Міф №1. Якщо я дружина або чоловік, можу користуватися карткою. Шлюб сам по собі не дає права після смерті власника рахунку розпоряджатися його коштами. Таке право виникає лише після прийняття спадщини або визначення частки у спільному майні подружжя у встановленому законом порядку.

Міф №2. Якщо знаю PIN-код – це означає, що власник дозволив користуватися грошима. Дозвіл користуватися карткою, який існував за життя людини, припиняється разом із її смертю. Після відкриття спадщини кошти вже належать спадковій масі.

Міф №3. Якщо банк не заблокував картку, значить можна зняти гроші. Це одна з найнебезпечніших помилок. Технічна можливість провести операцію не означає її законність. Якщо згодом буде встановлено, що кошти були отримані без належних правових підстав, особу можуть зобов’язати повернути їх, а за певних обставин – притягнути до кримінальної відповідальності.

Що говорить Верховний Суд

Показовою є постанова Верховного Суду від 29 січня 2025 року у справі № 761/25536/22-ц. У цій справі після смерті власниці рахунку банк видав кошти особі, яка не мала підтверджених спадкових прав. Спадкоємець звернувся до суду, вважаючи, що його право на спадщину порушено.

Верховний Суд наголосив: грошові кошти на рахунку входять до складу спадщини відповідно до статей 1218 та 1228 ЦК України, а банк не має права розпоряджатися ними всупереч вимогам закону. Суд дійшов висновку, що незаконна видача коштів не позбавляє спадкоємця права вимагати їх повернення, а фінансова установа повинна нести відповідальність за порушення встановленої процедури.

Це рішення ще раз підтвердило: після смерті клієнта банк повинен діяти максимально обережно, а будь-які операції з рахунком без належних правових підстав можуть стати предметом судового спору.

Коли зняття грошей із картки померлого стає кримінальним правопорушенням

Після смерті власника рахунку будь-яке використання його банківської картки може мати не лише цивільно-правові, а й кримінально-правові наслідки. Якщо особа усвідомлює, що власник рахунку помер, але все одно знімає або переказує кошти, її дії можуть бути кваліфіковані як злочин залежно від обставин справи. Найчастіше йдеться про: крадіжку (стаття 185 Кримінального кодексу України), якщо кошти були таємно привласнені; шахрайство (стаття 190 КК України), якщо гроші отримувалися шляхом обману або зловживання довірою, наприклад, через приховування факту смерті власника рахунку.

Тобто навіть якщо людина є близьким родичем померлого, це саме по собі не звільняє її від відповідальності.

Показовою є справа, яку розглянув Васильківський міськрайонний суд Київської області (справа № 362/2826/18). Після смерті власниці банківської картки її онук отримав картку від батька. Він знав PIN-код та достеменно знав, що бабуся померла. Незважаючи на це, чоловік кілька разів скористався банкоматом та зняв із рахунку 4200 гривень.

У суді було встановлено, що жодних прав на ці кошти він не мав, а спадщина ще не була оформлена. Суд дійшов висновку, що обвинувачений умисно заволодів чужим майном, тому його дії були кваліфіковані як крадіжка.

Фактично суд підтвердив принципову позицію: навіть якщо картка знаходиться у родича, а PIN-код йому відомий, це не створює права розпоряджатися грошима після смерті власника.

Як діяти спадкоємцям

Не треба поспішати користуватися банківською карткою померлого навіть тоді, коли гроші терміново потрібні родині. Алгоритм дій виглядає так:

отримати свідоцтво про смерть

протягом шести місяців звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини

повідомити нотаріуса про наявність банківських рахунків спадкодавця

після закінчення строку для прийняття спадщини отримати свідоцтво про право на спадщину

звернутися до банку з цим документом для отримання коштів або переоформлення рахунку.

Саме цей шлях є законним і убезпечує спадкоємців від можливих судових спорів чи кримінального переслідування.

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