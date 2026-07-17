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Мінфін пояснив, чому новий порядок розрахунку суддівських окладів не запрацює у 2026 році

14:42, 17 липня 2026 47
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На новий порядок розрахунку суддівських окладів потрібно 2,7 млрд грн лише в 2026 році.
Мінфін пояснив, чому новий порядок розрахунку суддівських окладів не запрацює у 2026 році
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Міністерство фінансів України надало роз'яснення щодо застосування нової редакції статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

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Зауважимо, що 25 червня набрав чинності Закон № 4905-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв'язків суддів». Статтю 135 Закону доповнено нормою: базовий розмір посадового окладу судді відтепер може визначатися виключно на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом про Державний бюджет на відповідний рік.

З метою вирішення питання щодо належної реалізації у 2026 році положень вищезгаданої статті Закону Державна судова адміністрація України звернулася до Міністерства фінансів України за роз’ясненнями.

Відповідно до зазначених змін до Закону про судоустрій для визначення базового розміру посадового окладу судді не може застосовуватися інша вартісна величина, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» у розмірі, встановленому для цієї соціальної і демографічної групи населення законом про Державний бюджет України на відповідний рік (нині 3 328 гривень).

У відповіді Мінфін зазначив, що застосування нової редакції статті 135 потребує у 2026 році додаткових видатків державного бюджету орієнтовно в сумі 2,7 млрд гривень.

Таким чином Міністерство звертає увагу на те, що зміна складових суддівської винагороди автоматично спричинить потребу в додаткових коштах на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці.

В листі Мінфін наголошує на тому, що згідно із абзацом п'ятим статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» для визначення базового посадового окладу судді застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31.12.2025 року (2 102 гривні).

З огляду на зазначене, Міністерство фінансів України вказано, що розгляне можливість забезпечення реалізації положень частини третьої статті 135 Закону про судоустрій під час формування показників проєкту Державного бюджету України на 2027 рік.

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