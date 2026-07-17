На Тернопільщині директора психоневрологічного інтернату викрили на торгівлі людьми

Керівник використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років із психічними розладами.

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На Тернопільщині правоохоронці викрили директора психоневрологічного будинку-інтернату, якого підозрюють в організації схеми експлуатації підопічних закладу. За даними слідства, мешканців інтернату систематично відправляли на примусові роботи до приватних господарств, а гроші за їхню працю отримував керівник установи.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, директору закладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми.

За версією слідства, підозрюваний використовував уразливий стан людей віком від 30 до 79 років, які мають психічні розлади. Їх залучали до роботи у приватних господарствах, на будівництві та до прибирання кладовищ. За виконану роботу замовники платили від 150 до 450 гривень на день, однак, за даними правоохоронців, ці кошти привласнював директор інтернату.

Слідчі встановили, що замовники заздалегідь узгоджували з керівником вид і час виконання робіт, передавали йому оплату, після чого він давав вказівку персоналу випускати мешканців за межі закладу.

Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі грошей. Під час обшуків вони вилучили чорнові записи, в яких, за даними слідства, вівся облік випадків залучення підопічних до робіт.

Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців психоневрологічного інтернату. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у постанові у справі № 686/15716/20 від 12 травня 2026 року ККС ВС розглянув питання правильного тлумачення диспозиції статті 149 КК України та визначення обов’язкових ознак складу злочину торгівлі людьми у справах, пов’язаних із незаконною передачею новонародженої дитини іншим особам, оформленням дитини на сторонню особу та встановленням меж кримінальної відповідальності за такі дії.

Практичне значення цієї позиції полягає у тому, що Суд звернув увагу, що незаконна угода щодо дитини може охоплюватися складом торгівлі людьми незалежно від наявності мети експлуатації.

Це має значення для кваліфікації справ, пов’язаних із незаконним оформленням новонароджених дітей, фіктивними пологами, підробленням медичних документів та прихованими схемами передачі дітей іншим особам.