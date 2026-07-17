Верховний Суд: сприйняття дитиною прізвища формується насамперед під впливом матері, а не через насмішки однолітків

Саме бажання дитини носити прізвище матері не є достатньою підставою для його зміни, якщо не доведено, що це відповідає її найкращим інтересам.

Фото: magnific

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Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 13 липня 2026 року у справі № 686/12632/25 розглянув спір щодо зміни прізвища двох малолітніх дітей за відсутності згоди батька та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову.

Постанова є важливою для практики вирішення сімейних спорів, оскільки Верховний Суд уточнив, що бажання дитини змінити прізвище, відсутність згоди одного з батьків і навіть посилання на насмішки через прізвище мають оцінюватися лише крізь призму найкращих інтересів дитини.

Обставини справи

Мати двох малолітніх доньок звернулася до суду з вимогою змінити їхні прізвища на власне після розірвання шлюбу з батьком дітей.

Вона зазначала, що діти проживають разом із нею, відповідач не бере участі у їхньому вихованні, не цікавиться їхнім життям, а доньки хочуть носити однакове прізвище з матір'ю та молодшою сестрою.

Крім того, позивачка посилалася на те, що однолітки нібито висміюють батьківське прізвище дітей.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Вони встановили, що позивачка не довела свідомого й умисного невиконання батьком своїх батьківських обов'язків, не підтвердила наявності проблем у дітей через їхнє прізвище та не довела, що зміна прізвища відповідатиме їхнім найкращим інтересам.

Також суди врахували, що батько сплачує аліменти, намагався брати участь у вихованні дітей, а між сторонами існував окремий судовий спір щодо порядку його спілкування з доньками.

Позиція Верховного Суду

ВС вказав, що при вирішенні спору про зміну прізвища дитини беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Якщо той із батьків, хто проживає окремо, зберігає з дитиною близькі стосунки і продовжує брати участь у її вихованні, то не є доцільним сприяти відчуженню між батьком і дитиною, зокрема, шляхом зміни прізвища.

Водночас заперечення такого з батьків не є безумовною підставою для відмови у зміні прізвища, якщо доведено обставини, які свідчать про обґрунтованість і доцільність такого рішення.

Суд зазначив, що позивач має довести належними і допустимими доказами факт свідомого та умисного непіклування відповідача про фізичний, духовний розвиток дитини, а також те, що зміна прізвища дитини на прізвище матері буде відповідати найкращим інтересам дитини.

ВС вказав, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано дійшли висновку про недоведеність того, що батько свідомо та умисно не піклується про фізичний і духовний розвиток дітей, їх навчання та виховання, не навідується до доньок та матеріально їх не забезпечує, а також того, що зміна прізвища буде відповідати найкращим інтересам дітей, сприятиме їхньому психологічному та гармонійному розвитку.

Суд зазначив, що доводи про самоусунення батька від виховання не спростовують висновків судів, оскільки було встановлено, що між сторонами існував спір щодо спілкування з дітьми, батько сплачує аліменти, виявляє намір підтримувати з ними стосунки та брати участь у їхньому вихованні, що в сукупності з іншими обставинами справи не є підставою для зміни прізвища малолітніх дітей у розумінні частини п'ятої статті 148 СК України.

Окремо Верховний Суд наголосив, що відповідне сприйняття дитиною свого прізвища значною мірою залежатиме саме від добросовісного виконання її матір'ю свого обов'язку, відсутності з її сторони негативних суджень щодо нього.

Тобто на теперішній час немає підстав вважати, що батькове прізвище суперечить інтересам дітей.

Також Суд звернув увагу, що суди врахували рівність прав обох батьків та те, що з досягненням більш зрілого віку діти зможуть висловити свою думку щодо вибору прізвища, тоді як з огляду на їхній юний вік підстав для зміни прізвища наразі немає.

Отже, Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими відмовлено у зміні прізвища двох малолітніх дітей.

Додатково читайте про те, як мати просила змінити дитині прізвище через можливий булінг у Польщі і що вирішив Суд.

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