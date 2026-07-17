Житло військових заборонять відчужувати до кінця війни та пів року після: нові обов’язки нотаріусів та виконавців

Мораторій на виселення військових та захист вразливих осіб від шахрайства з нерухомістю: розбір проєкту про посилення захисту житлових прав.

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В Україні останнім часом загострилася проблема так званої «легалізованої бездомності», коли формально законні процедури виконавчого провадження чи нотаріальні дії призводять до катастрофічних наслідків для громадян. Чинне законодавство виявилося занадто формальним: виконавці та нотаріуси часто діють суто в межах процедури, не зважаючи на те, що людина втрачає єдиний дах над головою.

Законопроєкт № 15409 пропонує новий алгоритм, де пріоритет людської гідності та права на житло стоїть над формальним стягненням боргу. Це відповідь на реальні виклики війни та економічної нестабільності.

«Судово-юридична газета» публікувала детальний матеріал про цю законодавчу ініціативу. Отримавши текст документа безпосередньо від голови профільного Комітету Галини Третьякової, редакція першою розкрила ключові положення майбутніх змін, зокрема концепції «соціального фільтра» та «житлового імунітету» для захисників.

Водночас фінальна редакція законопроєкту, зареєстрована 10 липня 2026 року, містить важливі юридичні уточнення порівняно з попередньо оприлюдненою концепцією. Саме ці зміни посилюють практичну ефективність запропонованого механізму та конкретизують порядок його застосування.

Нагадаємо, що законопроєкт вперше вводить у правове поле чіткі критерії осіб, які потребують особливої опіки.

Так, вразлива повнолітня особа: це не лише пенсіонери, а й особи з інвалідністю, обмежено дієздатні, самотні громадяни та ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах або має ризик потрапляння у них.

А єдине житло визначається як приміщення, де особа зареєстрована або фактично проживає, за умови відсутності іншої придатної нерухомості.

Ці дефініції дозволяють уникнути маніпуляцій при стягненні майна за дрібні борги, що раніше призводило до трагедій, як у випадку з особами, чиї квартири продавали за борги через відсутність лічильників.

Висновок як передумова відчуження та чіткі критерії оцінки індивідуальних потреб

Центральною зміною є стаття 33-1, яка забороняє виселення або звернення стягнення на єдине житло вразливої особи без попереднього висновку органу соцзахисту. Соцзахист протягом 10 днів проводить оцінку індивідуальних потреб.

Якщо дія призведе до бездомності або погіршення умов проживання, відчуження стає неможливим.

Нова стаття 33-1 Закону «Про основні засади житлової політики» деталізує на основі яких критеріїв надається висновок органів соцзахисту.

Оцінка має включати не лише наявність іншого житла, а й стан здоров'я, потребу у сторонньому догляді та наявність сімейної підтримки.

Соцзахист має підтвердити відсутність не лише бездомності, а й ризику потрапляння у складні життєві обставини.

Деталізація імунітету для військовослужбовців у виконавчому провадженні

Законопроєкт вносить зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Так, державний реєстратор зобов’язаний зупинити реєстраційну дію, якщо вона може призвести до позбавлення військовослужбовця або членів його сім'ї житла.

Проєкт чітко визначає, що реєстрація може бути продовжена лише за умови подання особистої згоди військовослужбовця або судового рішення, яке підтверджує відсутність порушення його житлових прав.

Важливі уточнення пропонуються і до Закону «Про виконавче провадження».

Проєкт розширює поняття мораторію у виконавчому провадженні. Важливо, що документ прописує комплексний підхід до захисту майна, який охоплює не лише саме житлове приміщення, а й земельну ділянку, на якій воно розташоване. Це унеможливлює ситуації, коли через формальні юридичні прогалини стягнення могло бути звернене на землю під будинком, що фактично призводило б до втрати контролю над нерухомістю.

Також враховано реалії воєнного часу, за яких захисник може фізично не перебувати вдома через виконання бойових завдань. У таких випадках імунітет продовжує діяти в повному обсязі, якщо в помешканні проживають члени родини військовослужбовця, що гарантує цілісність житла навіть за відсутності власника.

Вводиться і чіткий часовий буфер. Будь-які виконавчі дії щодо єдиного житла можуть бути поновлені не раніше ніж через шість місяців після припинення військової служби, що надає ветерану необхідний час для соціальної адаптації та врегулювання фінансових питань без ризику миттєвого виселення. При цьому закон наголошує, що така заборона не скасовує зобов'язань перед кредиторами, а є справедливою та пропорційною відстрочкою, яка забезпечує баланс між правами сторін та конституційною цінністю права на житло.

Обов'язки нотаріусів, виконавців і державних реєстраторів

Документ істотно розширює коло обов'язків суб'єктів, які беруть участь у відчуженні житла вразливих осіб.

Зокрема, нова стаття 55-1 Закону України «Про нотаріат» покладає на нотаріуса не лише обов'язок перевірити правовий статус житла та роз'яснити сторонам правові наслідки правочину. Якщо у нотаріуса виникають обґрунтовані сумніви щодо того, що особа усвідомлює значення своїх дій або діє під впливом обману чи насильства, він зобов'язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії та повідомити про такі обставини правоохоронні органи й орган соціального захисту.

Аналогічний підхід простежується і щодо інших учасників процедури. Виконавець у разі виявлення ознак вразливості боржника повинен зупинити виконавчі дії та звернутися до суду для визначення подальшого порядку виконання рішення. Державний реєстратор, своєю чергою, зобов'язаний зупинити державну реєстрацію, якщо вона може призвести до втрати єдиного житла вразливою особою без дотримання передбачених законом гарантій.

Перехідні положення

Важливою нормою законопроєкту є його перехідні положення. Вони передбачають, що виконавчі провадження, у яких на день набрання законом чинності реалізацію житла ще не завершено, підлягають обов'язковій перевірці на відповідність новим гарантіям. Таким чином, запропонований механізм матиме практичне значення не лише для майбутніх, а й для вже відкритих виконавчих проваджень.

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