Дистанційна ВЛК для військових за кордоном та відстрочка до трьох років після контракту: які гарантії готують для військових

Після звільнення зі служби контрактники можуть отримати додаткові гарантії, а поранені військові — довші виплати під час лікування.

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В Україні пропонують розширити соціальні гарантії для військовослужбовців та ветеранів. Законопроєкт № 15405 передбачає зміни, які стосуються виплати грошового забезпечення пораненим військовим, нових правил відстрочки від мобілізації після завершення контракту та додаткових гарантій для тих, хто тривалий час виконував бойові завдання.

Необхідність законодавчих змін зумовлена тривалим воєнним станом та потребою посилити соціальний захист військовослужбовців. Зокрема, частина військовослужбовців після поранень, травм, контузій або каліцтв проходить лікування чи реабілітацію понад 12 місяців — як в Україні, так і за кордоном. Водночас чинне законодавство не повною мірою враховує такі випадки, коли відновлення об’єктивно триває довше року. Через це військові, які залишаються на службі та продовжують лікування, можуть втратити належний рівень грошового забезпечення.

Крім того, автори звертають увагу, що Кабінет Міністрів уже ухвалив постанову №768 від 12 червня 2026 року, яка передбачає запровадження додаткових мотиваційних механізмів для окремих категорій військовослужбовців та поліцейських. Однак без внесення відповідних змін до законодавства реалізація таких гарантій може бути ускладненою на практиці.

Що пропонується змінити

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зокрема, передбачається, що військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії, як і раніше, надаватиметься відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення, контузії, травми чи каліцтва із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Якщо лікування триває понад 12 місяців, виплату грошового забезпечення пропонують зберігати до моменту звільнення особи з військової служби. Також уточнюється порядок проведення огляду військово-лікарською комісією, зокрема передбачається можливість дистанційного огляду військових, які проходять лікування за кордоном і через стан здоров’я не можуть особисто прибути на комісію.

Висновок ВЛК про потребу у тривалому лікуванні стане підставою для продовження перебування військовослужбовця на лікуванні або у відповідній відпустці із збереженням грошового та матеріального забезпечення на строк, визначений комісією.

Також пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, пропонується надати окремим категоріям осіб, звільнених з військової служби за контрактом, право на відстрочку від призову до досягнення 25-річного віку. До цього віку вони зможуть бути призвані лише за власною згодою, а після його досягнення — підлягатимуть мобілізації на загальних підставах.

Також, для військовозобов'язаних, які проходили військову службу за контрактом і були звільнені зі служби, пропонується встановити такі строки відстрочки від призову під час мобілізації:

18 місяців — для осіб, які уклали контракт у 2024 році або пізніше;

24 місяці — для осіб, які уклали контракт або після призову на військову службу перейшли на контракт у 2022–2023 роках;

36 місяців — для осіб, які брали участь в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, а також уклали контракт під час дії воєнного стану незалежно від строку його дії.

Крім основного строку відстрочки, законопроєкт пропонує надавати додаткову відстрочку — один місяць за кожні 30 днів безпосередньої участі у заходах із забезпечення оборони України.

Водночас зазначається, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету поза межами чинних бюджетних програм, зокрема тих, що передбачають виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які потребують тривалого лікування.

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