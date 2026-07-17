Кабмін звільнив голову Нацполіції, заступників міністрів і керівника Апарату Прем'єр-міністра

Окрім кадрових рішень, уряд визнав такими, що втратили чинність, два попередні розпорядження про тимчасове виконання обов'язків міністрів.

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Кабінет Міністрів на засіданні 16 липня ухвалив низку кадрових рішень, звільнивши голову Національної поліції, двох заступників міністрів, голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та керівника Апарату Прем'єр-міністра.

Зокрема, уряд звільнив Івана Вигівського з посади голови Національної поліції України. Відповідне рішення ухвалено на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 712-р).

Також Кабмін звільнив:

Тараса Висоцького з посади заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України у зв'язку з переходом на іншу роботу (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 710-р);

Оксану Ферчук з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації у зв'язку з переходом на іншу роботу (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 711-р);

Андрія Бутенка з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у зв'язку з переходом на іншу роботу (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 713-р);

Ганну Іванченко з посади керівника Апарату Прем'єр-міністра України (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 716-р).

Окрім кадрових рішень, уряд визнав такими, що втратили чинність, два попередні розпорядження про тимчасове виконання обов'язків міністрів.

Зокрема, скасовано розпорядження від 19 листопада 2025 року №1268 про тимчасове покладення виконання обов'язків Міністра юстиції України на Людмилу Сугак, а також розпорядження від 15 травня 2026 року №458 про тимчасове виконання обов'язків Міністра цифрової трансформації України Олександром Борняковим.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду.

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