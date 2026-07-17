  1. В Україні

Кабмін звільнив голову Нацполіції, заступників міністрів і керівника Апарату Прем'єр-міністра

09:51, 17 липня 2026 85
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Окрім кадрових рішень, уряд визнав такими, що втратили чинність, два попередні розпорядження про тимчасове виконання обов'язків міністрів.
Кабмін звільнив голову Нацполіції, заступників міністрів і керівника Апарату Прем'єр-міністра
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів на засіданні 16 липня ухвалив низку кадрових рішень, звільнивши голову Національної поліції, двох заступників міністрів, голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та керівника Апарату Прем'єр-міністра.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, уряд звільнив Івана Вигівського з посади голови Національної поліції України. Відповідне рішення ухвалено на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 712-р).

Також Кабмін звільнив:

Тараса Висоцького з посади заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України у зв'язку з переходом на іншу роботу (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 710-р);

Оксану Ферчук з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації у зв'язку з переходом на іншу роботу (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 711-р);

Андрія Бутенка з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у зв'язку з переходом на іншу роботу (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 713-р);

Ганну Іванченко з посади керівника Апарату Прем'єр-міністра України (Розпорядження від 16 липня 2026 р. № 716-р).

Окрім кадрових рішень, уряд визнав такими, що втратили чинність, два попередні розпорядження про тимчасове виконання обов'язків міністрів.

Зокрема, скасовано розпорядження від 19 листопада 2025 року №1268 про тимчасове покладення виконання обов'язків Міністра юстиції України на Людмилу Сугак, а також розпорядження від 15 травня 2026 року №458 про тимчасове виконання обов'язків Міністра цифрової трансформації України Олександром Борняковим.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України звільнення призначення

Популярні новини

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 3k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 3k
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 3k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 2k
Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

16:19, 16 липня 2026 2k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 2k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Боротьба зі смертельними ДТП: чому у Раді розкритикували скасування малозначності за перевищення швидкості

Нові санкції мають посилити боротьбу з аварійністю, проте окремі норми можуть створити проблеми під час застосування.

Коли присутність свідків при посвідченні заповіту є обов’язковою: розбір практики Верховного Суду

Коли закон вимагає участі свідків, хто може виконувати цю роль, які обов’язки на них покладаються та які правові наслідки можуть настати у разі недотримання встановленої процедури.

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації кримчанам за земельні ділянки відібрані за «правом РФ»

Земельний перерозподіл у Севастополі: як законні українські дачі стали «лісовим фондом» для РФ в Криму.

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Що відомо про суддю Андрія Поліщука, якого звільнила Вища рада правосуддя.

Перезавантаження ДБР та merit-based прокуратура: Комітет схвалив уніфіковану Антикорупційну стратегію

Нова стратегія пропонує прозорі конкурси за участю міжнародних експертів із вирішальним голосом для призначення керівництва ДБР, ВРП та ВККС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]