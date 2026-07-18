Не всім зарахують роки навчання до стажу для пенсії: кого це стосується

Правила залежать від дати навчання: до 2004 року достатньо документів, після — необхідна сплата страхових внесків.

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Період навчання у вищих, середніх спеціальних та інших навчальних закладах може бути врахований під час призначення пенсії, однак правила залежать від того, коли саме людина навчалася.

Якщо навчання проходило до 1 січня 2004 року, воно може бути зараховане до страхового стажу за наявності підтвердних документів. Натомість після цієї дати сам факт навчання вже не є підставою для зарахування стажу — необхідною умовою є сплата страхових внесків у межах добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Коли навчання зараховують до страхового стажу

Період навчання до 1 січня 2004 року може бути включений до страхового стажу, якщо людина навчалася за денною формою здобуття освіти.

Підтвердити такий період можна:

дипломами;

атестатами;

посвідченнями;

свідоцтвами;

довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, які містять інформацію про періоди навчання.

Водночас навчання після 1 січня 2004 року зараховується до страхового стажу лише за умови, що за цей період були сплачені страхові внески на умовах добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а відповідні відомості містяться у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Які норми законодавства регулюють підтвердження страхового стажу

Порядок підтвердження страхового стажу визначено статтею 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Закон № 1058).

Відповідно до цієї норми страховий стаж за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку обчислюється на підставі документів і в порядку, визначених законодавством, яке діяло до набрання чинності Законом № 1058, а також на підставі даних, внесених до Реєстру застрахованих осіб на основі цих документів.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, які до 1 січня 2004 року враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії, зараховуються до страхового стажу відповідно до законодавства, що діяло на той час. Підтвердження здійснюється на підставі документів, визначених Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.

Як запроваджували персоніфікований облік

У Пенсійному фонді зазначили, що на виконання Указу Президента України від 4 травня 1998 року № 401 та постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 року № 794 і від 8 червня 1998 року № 832 персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування впроваджувався протягом 1998–2000 років.

Починаючи з 1 липня 2002 року пенсії обчислюються із заробітку особи за період роботи після 1 липня 2000 року на підставі даних системи персоніфікованого обліку відповідно до пункту 3 постанови № 794.

Таким чином, персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є обов'язковим щодо періодів, починаючи з 1 липня 2000 року.

Які періоди навчання враховувалися до 2004 року

Стаття 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачала зарахування до стажу, зокрема, часу навчання:

у вищих навчальних закладах;

у середніх спеціальних навчальних закладах;

в училищах;

на курсах підготовки кадрів;

на курсах підвищення кваліфікації та перекваліфікації;

в аспірантурі;

у докторантурі;

у клінічній ординатурі.

Відповідно до Порядку № 637 період навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти (крім навчання на підготовчих відділеннях), професійних навчально-виховних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також в аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних.

Чому після 2004 року навчання не зараховується автоматично

Щодо періодів навчання після 1 січня 2004 року, у Пенсійному фонді пояснили, що стаття 11 Закону № 1058 визначає перелік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, а також в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі, до цього переліку не входять.

Водночас стаття 12 Закону № 1058 передбачає право таких осіб на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Хто може добровільно сплачувати страхові внески

Право на добровільну участь мають особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають обов'язковому державному пенсійному страхуванню, зокрема:

студенти, які навчаються за денною формою;

аспіранти;

докторанти;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні;

громадяни України, які постійно проживають або працюють за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Такі особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі, у накопичувальній системі пенсійного страхування або одночасно в обох системах шляхом укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Отже, вирішальним є не лише сам факт навчання, а й період, коли воно проходило. До 1 січня 2004 року денне навчання може бути зараховане до страхового стажу за наявності підтвердних документів. Після цієї дати такий період враховується лише за умови добровільної сплати страхових внесків і відображення цієї інформації в Реєстрі застрахованих осіб.

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