Як визначається розмір збитків, які відшкодовує продавець покупцю в разі вилучення товару за рішенням суду: відповідь КЦС ВС

ВС наголосив, що збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день пред`явлення позову або на день ухвалення рішення.

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Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню продавцем покупцю в разі вилучення товару за рішенням суду на підставі ст. 661 ЦК України, визначається за ринковою вартістю майна на час розгляду справи відповідно до ч. 3 ст. 623 ЦК України, а не за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

10 червня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Особи у справі за позовом Особи до АТ «Сенс Банк», треті особи: державний реєстратор Київської філії КП «Реєстрація нерухомості», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, про стягнення збитків.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що 27 лютого 2020 року АТ «Альфа-Банк», правонаступником якого є АТ «Сенс Банк», на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири передало йому у власність квартиру. Обставини, які в подальшому стали підставою для вилучення у позивача квартири на підставі рішення суду, виникли ще до її продажу, при цьому він не знав і не міг знати про наявність цих підстав.

Також зазначав, що відповідно до звіту про незалежну оцінку вказаної квартири станом на 29.07.2021 її ринкова вартість становить 6 584 910,00 грн.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, позов задовольнив частково, керуючись тим, що покупець майна, яке витребуване за рішенням суду на користь власника з підстав, що виникли до моменту продажу, має право вимагати від продавця відшкодування збитків за ст. 661 ЦК України. До таких збитків належить сума в розмірі 1 355 695,00 грн, сплачена покупцем за договором купівлі-продажу.

ВС не погодився з рішенням апеляційного суду, скасував його та передав справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Відповідно до ст. 661 ЦК України у разі вилучення товару у покупця на користь третьої особи з підстав, що виникли до продажу, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав про наявність таких підстав. Ця норма є частиною системи правил про наслідки евікції (відсудження у покупця майна через незаконність продажу).

ВС наголосив, що збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день пред`явлення позову або на день ухвалення рішення (стаття 623 ЦК України). Метою відшкодування є найбільш повне відновлення порушеного права особи. Реальна грошова цінність відшкодування має бути адекватною цінності матеріальних благ на момент ухвалення рішення.

ВС підкреслив, що продавець (банк) повинен відшкодувати збитки у вигляді дійсної (ринкової) вартості майна, а не просто повернути ціну договору, яка за час розгляду справи могла стати неактуальною через інфляційні та ринкові процеси. Апеляційний суд проігнорував ці положення закону та не надав належної оцінки поданому позивачем висновку експерта про ринкову вартість квартири, що призвело до передчасного висновку про обмеження розміру збитків сумою договору.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 червня 2026 року у справі № 759/18981/23 (провадження № 61-10681св25) можна ознайомитися за посиланням.

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