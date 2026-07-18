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Кому можуть автоматично продовжити відстрочку: перевіряються 22 категорій громадян

09:24, 18 липня 2026 30
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Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП.
Кому можуть автоматично продовжити відстрочку: перевіряються 22 категорій громадян
Фото: veteran.com.ua
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Міністерство оборони України нагадало, що понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без додаткових дій з боку людини.

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Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, строк відстрочки оновиться автоматично. Відстрочку продовжують до завершення строку проведення мобілізації, визначеного Указом Президента України, але не довше, ніж зберігається законна підстава для відстрочки.

Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочки – він показує актуальну інформацію з державного реєстру.

Кому можуть автоматично продовжити відстрочку

Дані в державних реєстрах автоматично перевіряються для 22 категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до військової служби.

Батьки трьох і більше дітей.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.

Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.

Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.

Студенти та аспіранти.

Працівники закладів вищої та професійної освіти.

Вчителі закладів загальної середньої освіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військовослужбовці, звільнені з полону.

Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Якщо в державних реєстрах достатньо актуальної інформації, відстрочка продовжується.

Як відбувається продовження відстрочки

Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, щоб з’ясувати, чи зберігається підстава для відстрочки. Якщо все гаразд, термін відстрочки оновиться.

Користувачі Резерв+ отримають сповіщення, а актуальну дату можна буде побачити в розширених даних електронного військово-облікового документа.

У документі може бути вказано не конкретну дату, а формулювання «до завершення мобілізації». Це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Якщо мобілізацію продовжать і підстава для відстрочки залишиться чинною, її строк оновиться автоматично. Точну дату можна перевірити в розширених даних у Резерв+.

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично

Іноді державні реєстри не містять усієї інформації, необхідної для підтвердження підстави.

Найчастіше це стосується:

  • людей, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • людей, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
  • батьків трьох і більше дітей;
  • батьків дитини з інвалідністю до 18 років.

Це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Найчастіше достатньо оновити дані в державних реєстрах, за якими перевіряється підстава.

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