Кому могут автоматически продлить отсрочку: проверяются 22 категорий граждан

Автоматическое продление работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в «Резерв+» или через ЦНАП.

Фото: veteran.com.ua

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Министерство обороны Украины напомнило, что более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека.

Если основание остается действительным и подтверждается в государственных реестрах, срок отсрочки обновится автоматически. Отсрочка продлевается до окончания срока проведения мобилизации, определенного Указом Президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки.

Автоматическое продление работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в «Резерв+» или через ЦНАП. Само приложение не продлевает отсрочки — оно отображает актуальную информацию из государственного реестра.

Кому могут автоматически продлить отсрочку

Данные в государственных реестрах автоматически проверяются для 22 категорий:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к военной службе.

Родители трех и более детей.

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны человека, признанного недееспособным.

Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью III группы.

Люди, имеющие отца, мать или кого-либо из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

Женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка.

Студенты и аспиранты.

Работники учреждений высшего и профессионального образования.

Учителя учреждений общего среднего образования.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий либо действия военного положения.

Родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Военнослужащие, освобожденные из плена.

Люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Если в государственных реестрах содержится достаточно актуальной информации, отсрочка продлевается.

Как происходит продление отсрочки

Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, чтобы выяснить, сохраняется ли основание для отсрочки. Если все в порядке, срок отсрочки обновится.

Пользователи «Резерв+» получат уведомление, а актуальную дату можно будет увидеть в расширенных данных электронного военно-учетного документа.

В документе может быть указана не конкретная дата, а формулировка «до завершения мобилизации». Это означает, что отсрочка действует до окончания текущего срока мобилизации. Если мобилизацию продлят и основание для отсрочки останется действительным, ее срок обновится автоматически. Точную дату можно проверить в расширенных данных в «Резерв+».

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания.

Чаще всего это касается:

людей, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;

людей, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;

родителей трех и более детей;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Это не означает, что человек утратил право на отсрочку. Чаще всего достаточно обновить данные в государственных реестрах, по которым проверяется основание.

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