Как и где можно получить выписку о месте жительства — разъяснение

Справку о прописке можно оформить всего за одну минуту.

Фото: cnap.hadiach-rada.gov.ua

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Выписка о месте жительства — одна из самых популярных и востребованных справок. Об этом сообщила Миграционная служба.

Раньше, чтобы получить эту «справку о прописке», нужно было идти в ЦНАП или орган регистрации. Теперь благодаря сотрудничеству Минцифры, МВД и ГМС Украины ее можно оформить за 1 минуту на портале «Дія».

Для этого необходимо:

авторизоваться на портале «Дія»;

в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;

выбрать услугу «Выписка о месте жительства»;

если хотите получить выписку относительно вашего ребенка, необходимо указать это;

указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, если получаете выписку о его месте жительства.

«Обращаем внимание, что выписка о месте жительства ребенка будет сформирована, если информация о ребенке имеется в Реестре территориальной громады!

Обращаем внимание, что каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код, отсканировав который сотрудник государственного учреждения сможет убедиться в подлинности документа и проверить информацию в реестрах», — добавили в ведомстве.

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