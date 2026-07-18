  1. В Украине

Как и где можно получить выписку о месте жительства — разъяснение

09:42, 18 июля 2026 122
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Справку о прописке можно оформить всего за одну минуту.
Как и где можно получить выписку о месте жительства — разъяснение
Фото: cnap.hadiach-rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выписка о месте жительства — одна из самых популярных и востребованных справок. Об этом сообщила Миграционная служба.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Раньше, чтобы получить эту «справку о прописке», нужно было идти в ЦНАП или орган регистрации. Теперь благодаря сотрудничеству Минцифры, МВД и ГМС Украины ее можно оформить за 1 минуту на портале «Дія».

Для этого необходимо:

  • авторизоваться на портале «Дія»;
  • в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;
  • выбрать услугу «Выписка о месте жительства»;
  • если хотите получить выписку относительно вашего ребенка, необходимо указать это;
  • указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, если получаете выписку о его месте жительства.

«Обращаем внимание, что выписка о месте жительства ребенка будет сформирована, если информация о ребенке имеется в Реестре территориальной громады!

Обращаем внимание, что каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код, отсканировав который сотрудник государственного учреждения сможет убедиться в подлинности документа и проверить информацию в реестрах», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия

Популярные новости

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 7k
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 5k
Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

10:30, 17 июля 2026 3k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 6k
Кабмин разрешил переоформлять отсрочку военнообязанным без риска мобилизации

Кабмин разрешил переоформлять отсрочку военнообязанным без риска мобилизации

13:08, 17 июля 2026 3k
Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

13:30, 17 июля 2026 3k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Реформа МСЭК привела к волне отказов в постороннем уходе.

Кто имеет право проверять военно-учетные документы в 2026 году: полномочия ТЦК и полиции во время мобилизации

Во время действия военного положения действуют специальные правила воинского учета: рассказываем, кто и как может проводить проверки.

Мораторий на проверки во время войны: Кабмин ввел новые гарантии для пострадавшего бизнеса

Реестр поврежденного имущества и зоны рискованного земледелия станут основанием для освобождения от проверок выполнения предписаний.

Детонация боеприпасов оставляет людей без права на компенсацию: в Раде хотят изменить правила єВідновлення

Законопроект предлагает включить жилье, разрушенное из-за чрезвычайных ситуаций военного характера, в программу компенсаций и расширить льготы для собственников.

Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

Государство признает, что ребенок с инвалидностью нуждается в особом уходе, однако действующее законодательство приводит к тому, что после мобилизации один из родителей теряет возможность реализовать эти семейные гарантии: почему необходим законопроект №15057.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]