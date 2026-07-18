Как и где можно получить выписку о месте жительства — разъяснение
Выписка о месте жительства — одна из самых популярных и востребованных справок. Об этом сообщила Миграционная служба.
Раньше, чтобы получить эту «справку о прописке», нужно было идти в ЦНАП или орган регистрации. Теперь благодаря сотрудничеству Минцифры, МВД и ГМС Украины ее можно оформить за 1 минуту на портале «Дія».
Для этого необходимо:
- авторизоваться на портале «Дія»;
- в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;
- выбрать услугу «Выписка о месте жительства»;
- если хотите получить выписку относительно вашего ребенка, необходимо указать это;
- указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, если получаете выписку о его месте жительства.
«Обращаем внимание, что выписка о месте жительства ребенка будет сформирована, если информация о ребенке имеется в Реестре территориальной громады!
Обращаем внимание, что каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код, отсканировав который сотрудник государственного учреждения сможет убедиться в подлинности документа и проверить информацию в реестрах», — добавили в ведомстве.
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