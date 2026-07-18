«Пакет школьника»: когда и как получить денежную помощь на первоклассника

Услуга станет доступной после того, как школы причислят детей к 1 классу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Родители будущих первоклассников смогут подать заявление на получение государственной помощи по программе «Пакет школьника» после 10 июля 2026 года. Начало выплат зависит от того, насколько оперативно школы внесут данные об учениках в обновленную систему АИКОМ 2.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, в этом году учет учеников, педагогов и классов полностью переведен со старой системы АИКОМ 1 на модернизированную платформу АИКОМ 2.

Особое внимание уделяется данным о детях, которые в 2026/2027 учебном году пойдут в первый класс. В июле запланирован первый автоматизированный обмен информацией для начисления одноразовой денежной помощи «Пакет школьника».

Чтобы родители смогли получить средства в июле–августе, учебные заведения должны своевременно внести в систему списки зачисленных первоклассников, а также информацию об их родителях или законных представителях. Эти данные необходимы для дальнейшей идентификации через Пенсионный фонд Украины.

Подать заявление на получение помощи можно уже с 10 июля. Услуга станет доступной после завершения передачи данных от Министерства образования в соответствующее ведомство.

В МОН подчеркнули, что ошибки или задержки при внесении информации могут повлиять на сроки получения выплат.

Помощь не предусмотрена для детей, которые постоянно проживают за границей или находятся на временно оккупированных территориях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет министров принял постановление, которым внесены масштабные изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Обновления касаются механизмов выплат, использования специальных счетов, цифровых сервисов и контроля за расходованием средств.

Постановление №617 от 15 мая 2026 года предусматривает дальнейшее расширение использования специальных счетов с режимом контроля расходов, в частности через электронное платежное средство «Дія.Картка». На такие счета будут зачисляться основные виды государственной помощи, включая выплаты по уходу за ребенком до года, программу «єЯсла», компенсацию за «пакет малыша» и помощь «Пакет школьника». Использование средств останется целевым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.