«Пакунок школяра»: коли і як отримати грошову допомогу на першокласника

Послуга стане доступною після того, як школи зарахують дітей до 1 класу.

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Батьки майбутніх першокласників зможуть подати заяву на отримання державної допомоги за програмою «Пакунок школяра» після 10 липня 2026 року. Початок виплат залежить від того, наскільки оперативно школи внесуть дані про учнів до оновленої системи АІКОМ 2.

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки України, цього року облік учнів, педагогів та класів повністю переведено зі старої системи АІКОМ 1 на модернізовану платформу АІКОМ 2.

Особливу увагу приділяють даним про дітей, які у 2026/2027 навчальному році підуть до першого класу. У липні запланований перший автоматизований обмін інформацією для нарахування одноразової грошової допомоги «Пакунок школяра».

Щоб батьки змогли отримати кошти у липні–серпні, заклади освіти мають своєчасно внести до системи списки зарахованих першокласників, а також інформацію про їхніх батьків або законних представників. Ці дані необхідні для подальшої ідентифікації через Пенсійний фонд України.

Подати заяву на отримання допомоги можна вже з 10 липня. Послуга стане доступною після завершення передачі даних від Міністерства освіти до відповідного відомства.

У МОН наголосили, що помилки або затримки під час внесення інформації можуть вплинути на строки отримання виплат.

Допомога не передбачена для дітей, які постійно проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою внесено масштабні зміни до порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Оновлення стосуються механізмів виплат, використання спеціальних рахунків, цифрових сервісів та контролю за витрачанням коштів.

Постанова № 617 від 15 травня 2026 року передбачає подальше розширення використання спеціальних рахунків із режимом контролю витрат, зокрема через електронний платіжний засіб «Дія.Картка». На такі рахунки зараховуватимуться ключові види державної допомоги, зокрема виплати для догляду за дитиною до року, програма «єЯсла», компенсація за «пакунок малюка» та допомога «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим.