За екоцид можуть запровадити довічне ув’язнення: деталі нового законопроєкту

Новий законопроєкт планує запровадити жорсткіші покарання за екоцид, включно з довічним ув’язненням і ліквідацією юридичних осіб.

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За екоцид можуть запровадити довічне позбавлення волі, а підприємства, діяльність яких призвела до незворотного знищення довкілля, – ліквідовувати за рішенням суду. Такі зміни передбачає законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо уточнення відповідальності за екоцид.

Документ пропонує фактично переписати статтю 441 Кримінального кодексу України, яка понад два десятиліття залишалася майже незмінною. Автори законодавчої ініціативи вважають, що чинна редакція не відповідає сучасним викликам, особливо після масштабного руйнування українського довкілля внаслідок повномасштабної війни, та не дозволяє ефективно притягати винних до відповідальності.

Чому виникла необхідність змін

Наразі стаття 441 Кримінального кодексу України передбачає лише одну санкцію за екоцид – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Водночас у даній статті закону відсутнє визначення поняття «екологічна катастрофа», не розмежовуються різні ступені тяжкості злочину, а також немає окремої відповідальності за повторне вчинення такого правопорушення або дії, вчинені групою осіб.

Автори законопроєкту зазначають, що саме через нечіткість норми правоохоронним органам складно доводити склад злочину, а судам – застосовувати статтю на практиці.

У пояснювальній записці наводяться офіційні дані Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, відповідно до яких задокументовані збитки довкіллю лише внаслідок бойових дій вже перевищують 6 трильйонів гривень. При цьому з 2014 року до початку 2023 року за статтею 441 КК України було зареєстровано лише 37 кримінальних проваджень.

За що саме пропонують карати

Законопроєкт пропонує уточнити об’єктивну сторону злочину. Як і зараз, кримінально караними залишаться:

масове знищення рослинного світу

масове знищення тваринного світу

отруєння атмосфери

отруєння водних ресурсів.

Разом із тим перелік доповнюється ще одним об’єктом – землями. Відповідно, кримінальна відповідальність за екоцид поширюватиметься також на випадки умисного отруєння земель, що створили очевидну загрозу виникнення екологічної катастрофи.

Крім того, змінюється саме формулювання злочину. Якщо нині кримінальна відповідальність настає за дії, які можуть спричинити екологічну катастрофу, то нова редакція пропонує встановити відповідальність за умисні дії, що створили очевидну загрозу виникнення екологічної катастрофи. Таким чином законодавці намагаються чіткіше визначити межі кримінальної відповідальності та спростити доведення вини під час судового розгляду.

Коли може загрожувати довічне позбавлення волі

Однією з головних новел законопроєкту є поява другої частини статті 441 КК України. Вона передбачає значно суворішу відповідальність, якщо екоцид: вчинено повторно, вчинено за попередньою змовою групою осіб або такі дії спричинили екологічну катастрофу. У такому разі покарання може становити від 12 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Фактично законопроєкт уперше дозволяє застосовувати найсуворіший вид кримінального покарання саме за екоцид.

Що зміниться у визначенні «екологічної катастрофи»

Попри те, що поняття «екологічна катастрофа» вже використовується у статті 441 Кримінального кодексу, чинне законодавство не містить його визначення. Законопроєкт пропонує вперше закріпити у примітці до статті 441 законодавче визначення цього поняття та критерії, за якими можна буде встановити факт настання екологічної катастрофи.

Пропонується визначити, що екологічною катастрофою є: глибоке та деструктивне порушення екологічного балансу в межах певної території чи акваторії, що призвело до повної втрати здатності природного середовища до самовідновлення, масової загибелі живих організмів або неможливості проживання людей.

Саме відсутність цього значення, на думку авторів законопроєкту, ускладнює кваліфікацію злочину та формує різну судову практику.

До відповідальності зможуть притягувати і юридичні особи

Законопроєкт не обмежується змінами лише до статті 441. Також пропонується доповнити статті 96³ та 96⁴ Кримінального кодексу України. Якщо документ буде ухвалено, екоцид стане окремою підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Фактично це означає, що відповідальність зможуть нести не лише конкретні посадові особи, а й підприємства, від імені чи в інтересах яких було вчинено злочин.

За екоцид підприємство можуть ліквідувати

Ще однією важливою новелою є зміни до статті 96⁹ Кримінального кодексу України. Вони передбачають можливість ліквідації юридичної особи за рішенням суду. Втім таке рішення пропонується застосовувати лише у виняткових випадках: якщо діяльність підприємства була повністю або переважно спрямована на вчинення екоциду або якщо заподіяна шкода довкіллю є незворотною.

Крім цього, законопроєкт визначає порядок використання коштів після ліквідації підприємства. У першу чергу вони мають спрямовуватися на: ліквідацію екологічних наслідків злочину, відшкодування шкоди потерпілим, виплату компенсацій працівникам підприємства відповідно до закону.

Наразі документ зареєстрований у Верховній Раді як законодавча ініціатива. Якщо парламент підтримає його в цілому, то Україна вперше отримає деталізовану систему кримінальної відповідальності за екоцид із чітким визначенням екологічної катастрофи, можливістю призначення довічного позбавлення волі у найтяжчих випадках та механізмом ліквідації юридичних осіб, діяльність яких призвела до незворотного знищення довкілля.

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