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ВЛК під час мобілізації: хто зобов'язаний пройти медкомісію та коли це не потрібно

17:08, 17 липня 2026 138
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ВЛК не лікує і не проводить глибоку діагностику, а лише визначає придатність до служби на поточний момент.
ВЛК під час мобілізації: хто зобов'язаний пройти медкомісію та коли це не потрібно
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Порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) під час воєнного стану залишається одним із ключових етапів мобілізаційних процедур. Міністерство оборони України роз'яснило, кого стосується обов'язковий медичний огляд, як оформити направлення та які рішення ухвалює комісія.

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ВЛК проводить медичний огляд для визначення придатності людини до військової служби за станом здоров'я. Комісія не займається лікуванням або поглибленою діагностикою, а лише встановлює придатність до служби на момент проходження огляду.

Обов'язковий медогляд проходять військовозобов'язані, зокрема ті, які отримали повістку або направлення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також ВЛК повинні пройти громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом, військовослужбовці, яким необхідно переглянути стан здоров'я, зокрема після поранення, а також особи, які раніше мали статус «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» і після його скасування не проходили повторний огляд.

Окремий порядок діє для жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Вони мають пройти ВЛК протягом 60 днів після автоматичного внесення до військового обліку, оновити свої дані та отримати військово-облікові документи.

У Міноборони звернули увагу, що військовозобов'язані, які мають бронювання або оформлену відстрочку від мобілізації, не зобов'язані проходити ВЛК. Водночас це правило не поширюється на тих, хто укладає контракт на військову службу, не пройшов повторний медогляд після скасування статусу «обмежено придатний» або самостійно бажає пройти комісію.

Для проходження ВЛК необхідно отримати направлення. Його можуть видати керівники ТЦК та СП, керівники Центрів рекрутингу ЗСУ або командири військових частин — для чинних військовослужбовців.

Військовозобов'язані також можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно скористатися сервісом «Направлення на ВЛК», заповнити форму та надіслати запит. Після перевірки електронне направлення з'явиться в особистому кабінеті. Чинні військовослужбовці можуть отримати паперове направлення через застосунок «Армія+», подавши цифровий рапорт і додавши медичний документ із рекомендацією лікаря.

У відомстві окремо наголосили, що повістка не є направленням на ВЛК. Повістка зобов'язує з'явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації, тоді як направлення є документом, який дає підставу пройти медичний огляд з конкретною метою.

Якщо під час базового медичного огляду не виникає потреби у додаткових обстеженнях, проходження ВЛК не повинно перевищувати шести днів. Якщо ж необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження або консультації інших лікарів, загальний строк медогляду не може перевищувати 14 днів із моменту отримання направлення.

Під час воєнного стану висновок ВЛК про придатність військовозобов'язаного є чинним протягом одного року. Якщо людину визнано непридатною до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців, повторний огляд рекомендують пройти за три-чотири тижні до завершення встановленого строку. Якщо ж особу визнано непридатною до військової служби з виключенням із військового обліку, повторне проходження ВЛК не проводиться.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час проходження військової служби або виконання бойових завдань у захисників можуть виявляти не лише поранення чи травми, а й тяжкі захворювання, зокрема онкологічні. Водночас від визначеного військово-лікарською комісією причинного зв'язку захворювання залежить правовий статус такого захворювання та подальша реалізація передбачених законом прав військовослужбовця. 

Показовою у цьому контексті є справа, яку розглянув Київський окружний адміністративний суд. До суду звернувся військовослужбовець, у якого у період безпосередньої участі в бойових діях було діагностовано онкологічне захворювання.

Він не погодився з висновком військово-лікарської комісії, яка визначила, що хвороба пов'язана лише з проходженням військової служби, та просив визнати її такою, що пов'язана із захистом Батьківщини.

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війна воєнний стан міноборони ВЛК військовозобов'язаний

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