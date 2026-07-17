  1. В Україні

Спецсесія ЄВІ для вступу до магістратури та аспірантури: як перескласти іспит або покращити бал

15:20, 17 липня 2026 101
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вступники до магістратури та аспірантури у 2026 році матимуть можливість повторно скласти єдиний вступний іспит під час спеціальної сесії, навіть якщо пропустили основне тестування або хочуть покращити свій конкурсний бал.
Спецсесія ЄВІ для вступу до магістратури та аспірантури: як перескласти іспит або покращити бал
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вступники, які планують вступати до магістратури або аспірантури у 2026 році, матимуть додаткову можливість скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Міністерство освіти і науки України затвердило проведення спеціально організованих сесій, участь у яких зможуть взяти як ті, хто не проходив основне тестування, так і абітурієнти, які прагнуть покращити свій результат. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто може взяти участь у спеціальній сесії

Спеціально організовані сесії ЄВІ передбачені для кількох категорій вступників. Зареєструватися зможуть особи, які не подавали документи на участь в основній сесії, абітурієнти, що були зареєстровані, але не з'явилися на тестування, а також ті, хто бажає повторно скласти іспит для отримання вищого конкурсного бала та покращення шансів на вступ.

В УЦОЯО наголосили, що проведення спеціальних сесій фінансуватиметься за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Вартість участі обіцяють оприлюднити не пізніше 5 серпня.

Реєстрація учасників триватиме з 7 до 17 серпня. Для цього необхідно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, до якого вступник планує подавати документи.

Дати проведення ЄВІ та оголошення результатів

Спеціально організовані сесії єдиного вступного іспиту заплановані на 11–13 вересня.

Результати тестування за шкалою 100–200 балів учасники зможуть переглянути у своїх електронних кабінетах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти до 21 вересня включно.

Водночас в УЦОЯО звернули увагу, що у 2026 році проведення спеціальних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень не передбачено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

освіта

Популярні новини

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 4k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 4k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 3k
Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 3k
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 4k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кандидатів у наставники дітей перевірятимуть за фільтром про домашнє насильство та зв'язки з ворогом: нові правила з 16 липня

Документ визначає, хто може стати наставником, які діти та молоді люди можуть отримати таку допомогу, як відбуватиметься підготовка кандидатів, укладення договорів та які гарантії безпеки передбачені для всіх учасників.

Від експерименту до правила: Кабінет Міністрів запустив «єДозвіл» на постійній основі

Уряд офіційно закріпив статус «єДозвіл», перевівши її з експериментального проєкту у постійну експлуатацію: постанова запроваджує автоматичне надання ліцензій, інтеграцію з державними реєстрами та електронний механізм оскарження рішень посадовців.

Верховний Суд: сприйняття дитиною прізвища формується насамперед під впливом матері, а не через насмішки однолітків

Саме бажання дитини носити прізвище матері не є достатньою підставою для його зміни, якщо не доведено, що це відповідає її найкращим інтересам.

Квадратні метри за рахунок сусідів: коли суд змусить повернути спільне майно, а коли — дозволить реконструкцію

Верховний Суд підтвердив, що власник квартири не може збільшити її площу за рахунок горища без згоди всіх співвласників будинку, а державна реєстрація такого розширення може бути скасована.

Житло військових заборонять відчужувати до кінця війни та пів року після: нові обов’язки нотаріусів та виконавців

Мораторій на виселення військових та захист вразливих осіб від шахрайства з нерухомістю: розбір проєкту про посилення захисту житлових прав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]