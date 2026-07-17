Спецсесія ЄВІ для вступу до магістратури та аспірантури: як перескласти іспит або покращити бал

Вступники до магістратури та аспірантури у 2026 році матимуть можливість повторно скласти єдиний вступний іспит під час спеціальної сесії, навіть якщо пропустили основне тестування або хочуть покращити свій конкурсний бал.

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Вступники, які планують вступати до магістратури або аспірантури у 2026 році, матимуть додаткову можливість скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Міністерство освіти і науки України затвердило проведення спеціально організованих сесій, участь у яких зможуть взяти як ті, хто не проходив основне тестування, так і абітурієнти, які прагнуть покращити свій результат. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Хто може взяти участь у спеціальній сесії

Спеціально організовані сесії ЄВІ передбачені для кількох категорій вступників. Зареєструватися зможуть особи, які не подавали документи на участь в основній сесії, абітурієнти, що були зареєстровані, але не з'явилися на тестування, а також ті, хто бажає повторно скласти іспит для отримання вищого конкурсного бала та покращення шансів на вступ.

В УЦОЯО наголосили, що проведення спеціальних сесій фінансуватиметься за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Вартість участі обіцяють оприлюднити не пізніше 5 серпня.

Реєстрація учасників триватиме з 7 до 17 серпня. Для цього необхідно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, до якого вступник планує подавати документи.

Дати проведення ЄВІ та оголошення результатів

Спеціально організовані сесії єдиного вступного іспиту заплановані на 11–13 вересня.

Результати тестування за шкалою 100–200 балів учасники зможуть переглянути у своїх електронних кабінетах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти до 21 вересня включно.

Водночас в УЦОЯО звернули увагу, що у 2026 році проведення спеціальних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень не передбачено.

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