В Армія+ з’явився електронний військово-обліковий документ — він має силу паперового

Електронний документ можна пред'являти у військових частинах, на блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП, поліцією та в державних установах.

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В застосунку Армія+ з'явився офіційний електронний військово-обліковий документ.

Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий, та формується автоматично на основі актуальних даних із державних цифрових систем.

Як зазначили у Міноборони, електронний документ можна використовувати:

у військовій частині;

на контрольно-пропускних пунктах і блокпостах;

під час взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Військовою службою правопорядку (ВСП) та поліцією;

у державних установах та організаціях.

Нова функція дасть змогу військовослужбовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту швидко підтверджувати свій військовий статус за допомогою смартфона.

Електронний військово-обліковий документ стане доступним усім користувачам застосунку Армія+ поступово.

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