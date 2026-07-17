В Армія+ з’явився електронний військово-обліковий документ — він має силу паперового
15:56, 17 липня 2026 65
Електронний документ можна пред'являти у військових частинах, на блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП, поліцією та в державних установах.
В застосунку Армія+ з'явився офіційний електронний військово-обліковий документ.
Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий, та формується автоматично на основі актуальних даних із державних цифрових систем.
Як зазначили у Міноборони, електронний документ можна використовувати:
- у військовій частині;
- на контрольно-пропускних пунктах і блокпостах;
- під час взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Військовою службою правопорядку (ВСП) та поліцією;
- у державних установах та організаціях.
Нова функція дасть змогу військовослужбовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту швидко підтверджувати свій військовий статус за допомогою смартфона.
Електронний військово-обліковий документ стане доступним усім користувачам застосунку Армія+ поступово.
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