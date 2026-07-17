В Армия+ появился электронный военно-учетный документ — он имеет силу бумажного
15:56, 17 июля 2026 66
Электронный документ можно предъявлять в воинских частях, на блокпостах, при взаимодействии с ТЦК, ВСП, полицией и в государственных учреждениях.
В приложении Армия+ появился официальный электронный военно-учетный документ.
Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, и формируется автоматически на основе актуальных данных из государственных цифровых систем.
Как отметили в Минобороны, электронный документ можно использовать:
- в воинской части;
- на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах;
- при взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Военной службой правопорядка (ВСП) и полицией;
- в государственных учреждениях и организациях.
Новая функция позволит военнослужащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта быстро подтверждать свой военный статус с помощью смартфона.
Электронный военно-учетный документ станет доступен всем пользователям приложения Армия+ постепенно.
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