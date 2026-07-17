В Армия+ появился электронный военно-учетный документ — он имеет силу бумажного

Электронный документ можно предъявлять в воинских частях, на блокпостах, при взаимодействии с ТЦК, ВСП, полицией и в государственных учреждениях.

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В приложении Армия+ появился официальный электронный военно-учетный документ.

Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, и формируется автоматически на основе актуальных данных из государственных цифровых систем.

Как отметили в Минобороны, электронный документ можно использовать:

в воинской части;

на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах;

при взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Военной службой правопорядка (ВСП) и полицией;

в государственных учреждениях и организациях.

Новая функция позволит военнослужащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта быстро подтверждать свой военный статус с помощью смартфона.

Электронный военно-учетный документ станет доступен всем пользователям приложения Армия+ постепенно.

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