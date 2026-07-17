Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

Верховный Суд разъяснил, что если исполнительное производство давно завершено, а взыскатель больше не заявляет требований, арест имущества может нарушать право собственности.

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Верховный Суд отменил решение апелляционного суда по делу о сохранении ареста на имущество должника, который действовал более 10 лет после завершения исполнительных производств. Суд указал, что арест не может существовать бессрочно при отсутствии открытого исполнительного производства и реальной возможности исполнения судебного решения.

Такое решение принял Кассационный гражданский суд по делу № 932/5808/25.

Обстоятельства дела

В мае 2025 года должник обратился в суд с жалобой на бездействие государственного исполнителя Первого Правобережного отдела государственной исполнительной службы в Шевченковском и Центральном районах г. Днепра. Он указал, что в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в отношении него до сих пор содержатся четыре записи об аресте недвижимости, наложенные на основании постановлений государственных исполнителей Бабушкинского отдела государственной исполнительной службы.

Аресты были наложены в рамках исполнительных производств о взыскании 71 501,89 грн по исполнительному листу, выданному в 2007 году, и 46 298,40 грн — по исполнительному листу 2009 года.

По словам заявителя, 4 марта 2013 года исполнительные производства были завершены в связи с передачей исполнительных документов в другой орган государственной исполнительной службы — Любомльское районное управление юстиции Волынской области. Позже, 24 июня 2014 года, документы снова передали по подведомственности — в Первый отдел государственной исполнительной службы Луцкого городского управления юстиции. При этом, как утверждал должник, фактически туда они так и не поступили.

Он также отметил, что в течение последних пяти лет исполнительные производства по этим исполнительным листам не находились на исполнении в органах государственной исполнительной службы, а взыскатель не обращался в суд за получением дубликатов исполнительных листов.

По мнению заявителя, при таких обстоятельствах арест имущества должен был быть снят, поскольку открытых исполнительных производств нет, а дальнейшее сохранение ограничений без возможности принудительного исполнения судебных решений является неоправданным вмешательством в его право мирно владеть своим имуществом.

В связи с этим он просил суд признать незаконным бездействие государственных исполнителей по неснятию арестов и обязать исполнительную службу отменить обременения, наложенные на его недвижимое имущество.

Однако Шевченковский районный суд г. Днепра 26 июня 2025 года отказал в удовлетворении жалобы. Суд указал, что исполнительные производства были завершены не в связи с исполнением решения, а из-за направления документов по подведомственности в другой орган государственной исполнительной службы, поэтому оснований для автоматического снятия ареста нет.

Днепровский апелляционный суд 16 декабря 2025 года оставил это решение без изменений.

Решение Верховного Суда

Суд обратил внимание, что исполнительные листы по этому делу были выданы еще во время действия Закона Украины «Об исполнительном производстве» № 606-XIV. Согласно положениям этого закона обращение взыскания на имущество должника предусматривало его арест, изъятие и принудительную реализацию.

Верховный Суд напомнил, что арест имущества является одной из мер, ограничивающих возможность должника распоряжаться имуществом для обеспечения исполнения судебного решения. Вместе с тем такая мера не может существовать самостоятельно без связи с исполнительным производством.

Также суд обратил внимание, что исполнительные производства в отношении должника в последний раз были направлены 24 февраля 2014 года в Первый отдел государственной исполнительной службы Луцкого городского управления юстиции по подведомственности. При этом материалы дела не содержали доказательств того, что этот орган открывал соответствующие исполнительные производства. Кроме того, Первый Правобережный отдел государственной исполнительной службы сообщил, что исполнительное производство уничтожено в связи с истечением срока хранения, а сведения об одном из обременений отсутствуют в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Верховный Суд подчеркнул, что применение ареста имущества как ограничительной меры не должно приводить к нарушению права на мирное владение имуществом, гарантированного статьей 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд отметил, что право собственности является неприкосновенным, а ограничение в его осуществлении возможно только в случаях и порядке, предусмотренных законом.

В постановлениях Верховного Суда уже сформирована правовая позиция, согласно которой длительное сохранение ареста имущества должника при отсутствии исполнительного производства и имущественных требований со стороны взыскателя является неоправданным вмешательством в право лица на мирное владение имуществом.

По этому делу суды предыдущих инстанций не учли, что с момента завершения исполнительных производств прошло более 10 лет. Материалы дела не содержали доказательств того, что взыскатель или его правопреемники повторно предъявляли исполнительные документы к исполнению.

Верховный Суд указал, что в деле отсутствуют доказательства существования правовых оснований для дальнейшего сохранения обременения имущества и не доказано существование исполнительных производств, для обеспечения исполнения которых необходимо сохранять арест.

Также суд обратил внимание, что именно Первый Правобережный отдел государственной исполнительной службы в Шевченковском и Центральном районах г. Днепра является правопреемником Бабушкинского отдела государственной исполнительной службы, государственные исполнители которого наложили спорные аресты. Поэтому именно этот орган имеет полномочия решать вопрос об отмене обременения.

Верховный Суд отметил, что должник правильно избрал способ защиты, обратившись с жалобой на бездействие государственного исполнителя.

Суд разъяснил, что должник как сторона исполнительного производства в случае несогласия с арестом имущества, наложенным государственным или частным исполнителем, имеет право обжаловать действия или бездействие исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Подача иска о снятии ареста с имущества в такой ситуации не является надлежащим способом защиты.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что не может самостоятельно устанавливать обстоятельства, которые не были исследованы судами предыдущих инстанций, и оценивать доказательства вместо них.

Кассационный суд пришел к выводу, что апелляционный суд не исследовал должным образом, существовали ли законные основания для сохранения ареста имущества при отсутствии открытых исполнительных производств и возможности продолжения принудительного исполнения судебного решения.

В связи с этим Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление Днепровского апелляционного суда от 16 декабря 2025 года и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

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