Работники-аспиранты имеют право на оплачиваемый свободный день: что предусматривает КЗоТ

Работники, которые совмещают работу с обучением в аспирантуре, имеют право на дополнительные трудовые гарантии.

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Совмещение работы с обучением в аспирантуре предусматривает ряд трудовых гарантий для работников. Согласно статье 218 Кодекса законов о труде Украины, работники, обучающиеся в аспирантуре без отрыва от производства, имеют право на дополнительное время для обучения.

По их желанию в течение четырех лет обучения им предоставляется один свободный от работы день в неделю. Этот день оплачивается в размере 50 % средней заработной платы работника, сообщили в Гоструде.

Отмечается, что законодательство предусматривает дополнительную гарантию для аспирантов четвертого года обучения. В частности, работнику может предоставляться еще один свободный от работы день в неделю. Этот дополнительный день предоставляется без сохранения заработной платы.

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