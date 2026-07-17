Працівники-аспіранти мають право на оплачуваний вільний день: що передбачає КЗпП

Працівники, які поєднують роботу з навчанням в аспірантурі, мають право на додаткові трудові гарантії.

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Поєднання роботи з навчанням в аспірантурі передбачає низку трудових гарантій для працівників. Відповідно до статті 218 Кодексу законів про працю України, працівники, які навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва, мають право на додатковий час для навчання.

За їхнім бажанням протягом чотирьох років навчання їм надається один вільний від роботи день на тиждень. Цей день оплачується у розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника, повідомили у Держпраці.

Зазначається, що закон передбачає додаткову гарантію для аспірантів четвертого року навчання. Зокрема, працівнику може надаватися ще один вільний від роботи день на тиждень. Цей додатковий день надається без збереження заробітної плати.

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