Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

У звʼязку з формуванням нового складу уряду, їх звільнили з посад членів Кабміну, який перебуває у відставці.

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Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра оборони та Андрія Сибігу з посади міністра закордонних справ. Рішення ухвалено у зв'язку з формуванням нового складу уряду — їх звільнили як членів Кабінету Міністрів, який перебуває у відставці.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.

Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється. Сьогодні Верховна Рада, ймовірно, не голосуватиме за відповідні кандидатури.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Він підбив підсумки своєї роботи на чолі оборонного відомства.

Також повідомлялося, що Ігор Клименко може очолити Міноборони.

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