Ігор Клименко може очолити Міноборони: що відомо про кадрові зміни в уряді

Михайло Федоров залишить посаду міністра оборони, а низку міністерств можуть очолити нові керівники.

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Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції «Слуга народу» повідомив депутатам, що внесе кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Про це повідомили народні депутати після зустрічі фракції.

За їхніми словами, Михайло Федоров залишить посаду міністра оборони, а Ігор Клименко очолить оборонне відомство.

Крім того, за інформацією народних депутатів, до нового складу уряду можуть увійти:

Всеволод Ченцов — віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції;

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;

Денис Маслов — міністр юстиції;

Віталій Безгін — міністр громад та територій;

Микола Калашник — міністр інфраструктури та відновлення;

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ.

Інші члени уряду мають залишитися на своїх посадах.

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Разом із нею у відставку йде весь склад Кабміну.

За інформацією численних джерел, її наступником стане Сергій Корецький.

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