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Ігор Клименко може очолити Міноборони: що відомо про кадрові зміни в уряді

20:16, 15 липня 2026
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Михайло Федоров залишить посаду міністра оборони, а низку міністерств можуть очолити нові керівники.
Ігор Клименко може очолити Міноборони: що відомо про кадрові зміни в уряді
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Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції «Слуга народу» повідомив депутатам, що внесе кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Про це повідомили народні депутати після зустрічі фракції.

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За їхніми словами, Михайло Федоров залишить посаду міністра оборони, а Ігор Клименко очолить оборонне відомство.

Крім того, за інформацією народних депутатів, до нового складу уряду можуть увійти:

  • Всеволод Ченцов — віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції;
  • Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;
  • Денис Маслов — міністр юстиції;
  • Віталій Безгін — міністр громад та територій;
  • Микола Калашник — міністр інфраструктури та відновлення;
  • Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ.

Інші члени уряду мають залишитися на своїх посадах.

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Разом із нею у відставку йде весь склад Кабміну. 

За інформацією численних джерел, її наступником стане Сергій Корецький.

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уряд Кабінет Міністрів України оборона міноборони

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