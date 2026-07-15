  1. В Україні

Відправка посилок до США через Укрпошту — із 24 липня діятимуть нові правила оформлення

19:10, 15 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що зміниться для тих, хто відправляє посилки до США, та які нововведення набудуть чинності вже 24 липня.
Відправка посилок до США через Укрпошту — із 24 липня діятимуть нові правила оформлення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям, які надсилають товари до США, незабаром доведеться оформлювати міжнародні відправлення за новими правилами. Адміністрація президента США Дональда Трампа змінює порядок митного оформлення посилок, через що експортери зіткнуться з новими вимогами щодо декларування товарів. Водночас частина нововведень має і позитивний ефект: для бізнесу суттєво збільшується поріг вартості відправлень, що оформлюються за спрощеною процедурою. В Укрпошті заявили, що підготувалися до змін заздалегідь і оновлять свої системи ще до набуття ними чинності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові правила США для посилок: коли вони почнуть діяти

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, нові правила почнуть діяти з 24 липня.

Водночас Укрпошта оновить власні інформаційні системи вже 21 липня, щоб усі посилки, які після цієї дати потраплятимуть до США, оформлювалися відповідно до нових митних процедур.

Він рекомендував оформлювати всі міжнародні відправлення до США через особистий кабінет Укрпошти, адже там відправники одразу зможуть побачити суму митних платежів.

Які зміни запроваджують США для міжнародних відправлень

Головною зміною стане відмова від єдиної ставки мита у 10%.

Натомість тепер ставка мита залежатиме від категорії товару.

Крім того, для кожного відправлення стане обов'язковим зазначення 10-значного коду товару УКТ ЗЕД (ТН ЗЕД).

Для бізнесу є позитивна зміна

Смілянський звернув увагу, що разом із новими вимогами США збільшують поріг вартості відправлень, які можна оформлювати за спрощеною процедурою.

Він зростає з 800 до 2 500 доларів США.

За його словами, це відкриває додаткові можливості для українських продавців, які експортують товари до США.

Як оформлюватимуть посилки до США

В Укрпошті рекомендують оформлювати всі відправлення до США через особистий кабінет.

Водночас у відділеннях тимчасово без попереднього онлайн-оформлення прийматимуть лише посилки-подарунки, поки триватиме доопрацювання системи.

При цьому правила для подарунків залишаються незмінними:

  • безмитний ліміт становить 100 доларів США;
  • один відправник може надіслати до п'яти таких посилок.

Окремо Смілянський зазначив, що останнім часом зміни відбуваються не лише в урядах, а й у митному законодавстві. За його словами, після того як Укрпошта допомогла клієнтам адаптуватися до експорту в країни Європейського Союзу, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила змінити правила експорту посилок і до США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Укрпошта пошта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Декриміналізація порнографії та захист дітей: що насправді ухвалила Верховна Рада

Чи справді в Україні легалізують порнографію та чи будуть судити за інтимні фото: проєкт 15294 пропонує не легалізацію, а декриміналізацію деякого дорослого контенту.

Платіжки та тарифи стануть доступними для людей з інвалідністю: Кабмін зобов’язав постачальників використовувати шрифт Брайля та жестову мову

Особи з інвалідністю зможуть отримувати універсальні електронні комунікаційні послуги на умовах рівноцінного доступу, а спеціальне обладнання для цього забезпечуватиметься за рахунок державних коштів.

ВС визнав недопустимим доказом відеозапис інтерв'ю військовополоненого, опублікований на YouTube, у справі про державну зраду

Відеоінтерв'ю військовополоненого, записане з порушенням процесуальних гарантій, не є допустимим доказом.

Розгляд справи судді Світлани Ченцової, яка штрафувала п’яних водіїв без позбавлення посвідчень, відклали до серпня

Третьою ДП ВРП відкладено розгляд дисциплінарної справи щодо судді Світлани Ченцової.

ВККС відкрила звіти про автоматизований розподіл справ за 2017–2026 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України розширила набір відкритих даних про автоматизований розподіл справ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]