Відправка посилок до США через Укрпошту — із 24 липня діятимуть нові правила оформлення

Що зміниться для тих, хто відправляє посилки до США, та які нововведення набудуть чинності вже 24 липня.

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Українцям, які надсилають товари до США, незабаром доведеться оформлювати міжнародні відправлення за новими правилами. Адміністрація президента США Дональда Трампа змінює порядок митного оформлення посилок, через що експортери зіткнуться з новими вимогами щодо декларування товарів. Водночас частина нововведень має і позитивний ефект: для бізнесу суттєво збільшується поріг вартості відправлень, що оформлюються за спрощеною процедурою. В Укрпошті заявили, що підготувалися до змін заздалегідь і оновлять свої системи ще до набуття ними чинності.

Нові правила США для посилок: коли вони почнуть діяти

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, нові правила почнуть діяти з 24 липня.

Водночас Укрпошта оновить власні інформаційні системи вже 21 липня, щоб усі посилки, які після цієї дати потраплятимуть до США, оформлювалися відповідно до нових митних процедур.

Він рекомендував оформлювати всі міжнародні відправлення до США через особистий кабінет Укрпошти, адже там відправники одразу зможуть побачити суму митних платежів.

Які зміни запроваджують США для міжнародних відправлень

Головною зміною стане відмова від єдиної ставки мита у 10%.

Натомість тепер ставка мита залежатиме від категорії товару.

Крім того, для кожного відправлення стане обов'язковим зазначення 10-значного коду товару УКТ ЗЕД (ТН ЗЕД).

Для бізнесу є позитивна зміна

Смілянський звернув увагу, що разом із новими вимогами США збільшують поріг вартості відправлень, які можна оформлювати за спрощеною процедурою.

Він зростає з 800 до 2 500 доларів США.

За його словами, це відкриває додаткові можливості для українських продавців, які експортують товари до США.

Як оформлюватимуть посилки до США

В Укрпошті рекомендують оформлювати всі відправлення до США через особистий кабінет.

Водночас у відділеннях тимчасово без попереднього онлайн-оформлення прийматимуть лише посилки-подарунки, поки триватиме доопрацювання системи.

При цьому правила для подарунків залишаються незмінними:

безмитний ліміт становить 100 доларів США;

один відправник може надіслати до п'яти таких посилок.

Окремо Смілянський зазначив, що останнім часом зміни відбуваються не лише в урядах, а й у митному законодавстві. За його словами, після того як Укрпошта допомогла клієнтам адаптуватися до експорту в країни Європейського Союзу, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила змінити правила експорту посилок і до США.

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