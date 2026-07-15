Володимир Зеленський анонсував кадрові ротації серед українських послів

Наразі триває обговорення кадрових змін у дипломатичному корпусі України.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом можуть відбутися кадрові зміни в дипломатичному корпусі та буде оновлено частину складу українських послів за кордоном.

Про це Глава держави заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, питання кадрових ротацій він обговорює з першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Кислицею та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

«Ми проговоримо зараз із першим заступником, з паном Кислицею і, безумовно, з міністром закордонних справ паном Сибігою пул послів України в інших державах, яких буде замінено», – сказав Президент.

Водночас Зеленський не уточнив, яких саме дипломатів планують замінити та коли відповідні кадрові рішення можуть бути ухвалені.

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